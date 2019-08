Wetenschappers maken AI-leugendetector voor vliegvelden

Een groep wetenschappers heeft een door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurde leugendetector gemaakt, waarvan ze hopen dat deze ingezet kan worden op vliegvelden. De groep maakt de technologie nu commercieel.

De tool genaamd Avatar is ontwikkeld door een startup genaamd Discern Science International, schrijft The Financial Times. Avatar heeft een virtuele grensbewaker die reizigers vragen stelt. Vervolgens bepaalt het systeem of een reiziger liegt of niet.

Het systeem filmt de reacties van iemand, en analyseert informatie als gezichtsuitdrukkingen, de toon en verbale reacties. Daarbij zoekt het naar “misleidingssignalen”, zoals niet-vrijwillige “micro-expressies” die veroorzaakt kunnen worden door de stress van het proberen een ander te misleiden.

Avatar maakt vervolgens een beslissing over hoe betrouwbaar en eerlijk een reiziger is. De reiziger krijgt daarbij een kleurencategorie van rood, geel of groen Mensen in de groene categorie kunnen doorlopen, zonder verdere controles. Reizigers in andere categorieën worden verder ondervraagd door een menselijke beveiliger.

Efficiëntere beveiliging

Avatar is ontworpen om het proces bij de grensbewaking efficiënter te maken. De machine is getest bij grensdiensten en op vliegvelden. Discern Science International stelt dat Avatar gebaseerd is op academisch onderzoek met financiering van de overheid. Het systeem kan over zes maanden al op de markt komen. Er zijn echter vragen over hoe betrouwbaar een AI-leugendetector is, en of hetgeen wat ze meten wel misleiding is. Een vergelijkbare door AI aangestuurde leugendetector wist vorige week bijvoorbeeld niet te slagen voor een test van een journalist voor The Intercept. Het systeem stelde dat een kwart van de eerlijke antwoorden leugens waren.

Zogeheten valse positieven kunnen daar een oorzaak van zijn. Een machine kan een micro-expressie bijvoorbeeld als verdacht beschouwen, terwijl deze het gevolg is van pijn of verwarring bij de reiziger. Een traditionele leugendetector heeft vergelijkbare problemen: het kan iets als een leugen registreren als iemand gestresst is of hard zijn best doet iets te herinneren.

80 tot 85 procent

Discern Science International zelf stelt echter dat hun AI wel accuraat is. Waar mensen in 54 procent van de gevallen zouden weten of iemand liegt, is de accurate van Avatar maar liefst 80 tot 85 procent, aldus de startup.