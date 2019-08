‘FTC bekijkt overnames Facebook in mededingingsonderzoek’

De Federal Trade Commission (FTC) onderzoekt de overnames van Facebook als onderdeel van een mededingingsonderzoek. Ondertussen heeft het sociale medium juist besloten duidelijker te maken dat Instagram en WhatsApp zijn eigendom zijn, door zijn naam hieraan toe te voegen.

De FTC wil weten of de overnames van Facebook onderdeel waren van een campagne om mogelijke rivalen te pas af te snijden, stellen ingewijden tegenover The Wall Street Journal. Het sociale medium maakte in juli zelf bekend dat de FTC een mededingingsonderzoek begonnen was, maar gaf geen verdere details.

De FTC heeft inmiddels contact gezocht met een aantal oprichters van bedrijven die door Facebook zijn overgenomen. De social media-gigant heeft in de afgelopen vijftien jaar maar liefst negentig bedrijven opgekocht. De bekendste zijn Instagram en WhatsApp, waarmee Facebook een dominante macht werd op het gebied van sociale media.

Mocht de FTC mededingingsproblemen ontdekken bij de overnames uit het verleden, dan kan de waakhond meerdere stappen nemen. Het kan bijvoorbeeld afdwingen dat de bedrijven opgesplitst worden, of de interacties van Facebook met het overgenomen bedrijf beperken.

Eigendom verduidelijken

Vlak nadat The Wall Street Journal berichtte over het onderzoek van de FTC, maakte het sociale medium bekend dat het zijn eigendom van Instagram en WhatsApp gaat verduidelijken. Dit doet het door “From Facebook” toe te voegen aan de namen van de apps, schrijft The Wall Street Journal na nieuws van The Information.

De nieuwe namen – “Instagram from Facebook” en “WhatsApp from Facebook” – moeten zichtbaar worden in de app-winkels van Apple en Android. Mogelijk worden de nieuwe namen ook zichtbaar als de apps worden opgestart. Op het thuisscherm blijven de namen wel gelijk.

“We willen duidelijker zijn over de producten en diensten die onderdeel zijn van Facebook”, aldus woordvoerder Bertie Thomson. Workplace, Portal en Oculus hebben de naam van hun moederbedrijf al in de marketing verwerkt.

Samenvoeging apps

De naamsverandering is de meest recente stap in de plannen van CEO Mark Zuckerberg om de apps samen te voegen.

Niet alleen de FTC lijkt kritisch over de overnames en het samenvoegen van de drie apps, maar ook werknemers van Facebook zelf zouden zorgen hebben. Voormalige werknemers stellen dat medewerkers verward zijn wat de redenen van Zuckerberg zijn echter deze strategie

Een ingewijde stelt bovendien dat toen Zuckerberg de naamswijziging vorig jaar besprak met topmensen van het bedrijf, een aantal van hen hier kritisch over waren. Een deel van de aanwezigen zei dat Instagram en WhatsApp het goed doen en dat ze schade op kunnen lopen als ze gekoppeld worden aan een controversieel merk.