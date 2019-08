Apple maakt nu alles behalve het geheugen en Mac-processors zelf

Nu Apple een groot deel van de tak van Intel voor smartphone-modems heeft overgenomen, maakt de fabrikant vrijwel alle onderdelen voor zijn apparaten zelf. Alleen de geheugenchips voor de iPhone en iPad en de processoren voor de Macs worden nog door derde partijen ontworpen en gemaakt.

Apple nam in juli de afdeling voor smartphone-modems van Intel over voor een miljard dollar. Daarmee kreeg het bedrijf 2.200 werknemers van Intel, het intellectuele eigendom, de apparatuur en de leases van de chipfabrikant in handen. Nu heeft Apple maar liefst 17.000 patenten voor draadloze technologie in handen. Het gaat onder meer om protocollen voor cellulaire standaarden, modem-architectuur en modem-operaties.

(Bijna) alles in eigen handen

De overname zorgde er ook voor dat Apple nu nog meer controle heeft over zijn eigen apparaten en de componenten daarvan, merkt ZDNet op. Nu het zijn eigen modems kan maken, wordt het minder afhankelijk van Qualcomm, waar Apple jarenlang ruzie mee had wegens het gebruik van patenten. Daarmee zet Apple de trend door om de ontwikkeling van zijn componenten naar zichzelf toe te trekken. Uiteindelijk blijven nu alleen de geheugenchips over als component dat door derde partijen wordt ontworpen en gemaakt.

Die CPU’s – die ingezet worden in de Mac-lijn van Apple – worden nu door Intel gemaakt. Er is echter al jaren speculatie dat er een verschuiving van Intel naar Arm gaat plaatsvinden, ook al is dit nooit gebeurd.

Van MacBook naar iPad

Toch is er een duidelijke strategie zichtbaar. Apple zorgt er steeds meer voor dat de iPad een vervanger wordt van de Mac en MacBook, totdat er een punt komt dat alleen professionals nog een Mac kopen. In de iPad zitten chips van Apple zelf, waardoor het niet afhankelijk is van een derde partij. Het lijkt er dan ook op dat Apple uiteindelijk wil dat de Mac een platform wordt voor de krachtige randen van de markt. De iPad moet juist het mainstream-product worden, met daarin alleen componenten van Apple zelf. De iPhone en iPad maken gebruik van een ARM-chip die door Apple is ontworpen, de productie van de chips wordt wel door derden gedaan, maar het ontwerp is exclusief van Apple. Met het nieuwe iPadOS komt het bedrijf uit Cupertino tegemoet aan de kritiek van sommige professionele gebruikers van de iPad, dat het te gesloten is. Dit nieuwe besturingssysteem is meer open en zorgt ervoor dat er eenvoudger met bestanden gewerkt kan worden. Wat voor het kopieren van foto en videomateriaal bijvoorbeeld veel handiger is.