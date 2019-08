KPN-merken verliezen klanten en omzet door afbouw Telfort, Yes en XS4ALL

Telfort Zakelijk en Yes Telecom, twee dochtermerken van KPN, hebben in het eerste kwartaal van dit jaar zowel klanten als omzet verloren. Oorzaak is de afbouw van de merken.

KPN kondigde in januari dit jaar aan dat het stopt met de merken Telfort, Yes Telecom en XS4ALL. Alle klanten van de merken moeten uiteindelijk onder de vlag van KPN komen. De wijzigingen moeten in de loop van dit jaar en 2020 worden uitgevoerd.

Minder klanten en omzet

Het schrappen van de merken heeft dus nu al invloed gehad op de zakelijke virtuele operators (VO) van KPN, blijkt uit het Dutch Virtual Operators-rapport van Telecompaper. Zo zag Telfort Zakelijk zijn volume met 15.000 simkaarten krimpen, en zijn omzet uit zakelijk mobiel zakken naar 11 miljoen euro. Telfort Zakelijk is in mei gestopt met het werven van nieuwe klanten. Klanten van wie het contract afloopt, krijgen een aanbod van KPN om naar het moederbedrijf over te stappen. Ook bij Yes Telecom daalde het aantal zakelijke simkaarten. Het ging om een daling van 10.000 simkaarten. Wanneer Yes Telecom precies gaat stoppen, is nog onbekend.

Krimp zakelijke VO-markt

Aangezien de twee merken ook de twee grootste zakelijke VO’s zijn, gaat het gehele zakelijke segment binnen de VO-markt naar verwachting verder krimpen. Dat segment was in het eerste kwartaal goed voor 6,7 procent van de totale VO-markt van 8,2 miljoen simkaarten. Bij andere VO’s is er echter wel groei zichtbaar. Zo groeit het aantal simkaarten van Voiceworks al enkele jaren. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen daar 14.000 bij. De omzet van Voiceworks was in 2018 73 miljoen euro. 30 procent daarvan kwam uit mobiele diensten. Ook het Britse Truphone zag in het eerste kwartaal een lichte stijging, van duizend simkaarten. MVNE Private Mobility is in het eerste kwartaal niet verder gegroeid. Naar eigen zeggen is dat omdat het vooral op 3G actief is. MVNE Private Mobility voorziet een aantal ICT-aanbieders van mobiele diensten.

XS4ALL

Naast Telfort Zakelijk en Yes Telecom moet ook internetprovider XS4ALL op termijn verdwijnen. Klanten van het bedrijf waren hier boos over, en een deel hiervan verenigde zich in de actiegroep XS4ALL Moet Blijven. Deze groep werkt nu aan een nieuwe provider. In maart zei de groep dat de nieuwe provider binnen enkele maanden onder een nieuwe naam moet beginnen. Vooralsnog is dat niet gebeurd.