‘Huawei-smartphone met eigen besturingssysteem verschijnt mogelijk dit jaar’

Huawei zou een smartphone testen met zijn eigen besturingssysteem Hongmeng. De telefoon verschijnt mogelijk aan het einde van dit jaar, zo melden verschillende Chinese media.

Huawei werkt al enige tijd aan het besturingssysteem, dat op stand-by stond mocht de VS de export van Amerikaanse producten verbieden. Dat verbod kwam er ook, toen Huawei in mei dit jaar op een zwarte lijst kwam. Daardoor mogen bedrijven in de VS alleen zaken doen met de Chinese fabrikant, als ze hier een licentie van de Amerikaanse overheid voor krijgen.

Met de lancering van een smartphone met een eigen besturingssysteem, neemt Huawei een grote stap. Het apparaat moet ongeveer 2.000 yuan (254 euro) gaan kosten, meldt Reuters. Daarmee komt het apparaat dus uit in het low-end segment van de smartphone-markt. De telefoon moet alleen in China verschijnen.

Andere doeleinden

Huawei zei eerder al dat een versie van Hongmeng voor de Chinese markt deze herfst al klaar kan zijn. Een versie voor de markten buiten China moet in het eerste of tweede kwartaal van 2020 afgerond zijn.

Later zei oprichter en CEO Ren Zhengfei dat het besturingssysteem 60 procent sneller wordt dan Android. Daarnaast is het niet alleen geschikt voor smarthpones, maar ook voor printplaten, switches, routers en datacentra. Het besturingssysteem is verder aangepast voor het Internet of Things en gebruik in zelfrijdende auto’s.

Het bedrijf zei vorige maand dan ook dat de eerste grote apparaten die Homgmeng krijgen, de aankomende lijn van smart TV’s onder het merk Honor zijn. De mogelijkheid om het besturingssysteem voor smartphones te gebruiken, is juist steeds verder naar de achtergrond gebracht door het bedrijf. Er zijn zelfs geruchten dat het besturingssysteem helemaal niet als vervanger van Android bedoeld is.

Android heeft voorkeur

Voorzitter Liang Hua zei vorige week tijdens de bekendmaking van de cijfers voor de eerste helft van 2019 nog dat Huawei het liefst Android gebruikt voor zijn mobiele apparaten. Hongmeng werd alleen genoemd als onderdeel van de “strategie voor de lange termijn”.

De omzet van het bedrijf groeide in de eerste helft van 2019 met 23 procent, ondanks dat het in de VS op een zwarte lijst staat. De groei is deels toe te schrijven aan een grote vraag in China naar de mobiele telefoons van het bedrijf.