 ABBYY zet meer in op process mining met overname TimelinePI          

ABBYY, een specialist op het gebied van content intelligence-oplossingen en -diensten, heeft zijn positie binnen de markt voor process mining verder uitgebreid. Onlangs werd de Amerikaanse process mining-specialist TimeLinePI definitief overgenomen. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.

Met de definitieve overname van de process mining-specialist –waarvan de onderhandelingen al geruime tijd liepen– breidt de leverancier van content intelligence-oplossingen en -diensten zijn positie op de markt voor dit soort toepassingen verder uit. Meer concreet wil de specialist hiermee zijn aanbod voor het inzicht geven in zakelijke content in combinatie met kritische processcontext verder vorm geven. ABBY noemt dit soort oplossingen Digital IQ for the Enterprise.

Gebruik van DigitalIQ

Digital IQ wordt vooral gebruikt voor business process automation- (BPM) en robotic process automation (RPA)-processen in diverse zakelijke sectoren. Denk daarbij onder meer aan onboarding-processen voor producten als hypotheken, consumptief krediet, traditionele bankdiensten en beleggingsproducten. Hierbij volgt iedere dienst een ander bedrijfsproces en vereist specifieke ondersteunende documentatie die nodig is om arbeidsstatus, activa, inkomen en identiteit te verifiëren. Een vertraging of fout in deze onboarding-processen hindert transacties, resulterend in misgelopen omzet, hogere verwerkingskosten of een negatieve klantervaring.

Optimaliseren van zakelijke processen

De nu gecombineerde technologie van ABBYY en TimeLinePI helpt klanten met behulp van kunstmatige intelligentie of machine learning alle processen als bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en klanteninteracties via een enkel platform te monitoren, te analyseren te begrijpen. Waar nodig helpt de software ook deze processen te optimaliseren.

Digital IQ verzorgt deze optimalisatie van de processen via een geautomatiseerd begrip van gestructureerde en ongestructureerde content, zoals identificatiedocumenten, loonstrookjes of belastingformulieren. Met dit inzicht wordt de snelheid en nauwkeurigheid van deze processen te vergroot en wordt er tegelijkertijd op de kosten bespaard.

Door deze oplossingen met de technologie van TimeLinePI te combineren, zijn organisaties in staat deze processen op diepgaande wijze te analyseren om zo verbeteringsmogelijkheden en compliance-problemen te identificeren en de prestaties van menselijke en digitale werknemers binnen processen te beoordelen. Hierdoor wordt de time-to-market versneld en worden eindklanten sneller tevredengesteld.

Investeren in toekomst

Het TimeLinePI-platform is nu wereldwijd beschikbaar voor alle klanten van ABBYY. De oplossingen zijn zowel apart als in gebundelde vorm beschikbaar, en vormen een uitbreiding op de huidige en toekomstige producten van ABBYY.

Daarnaast blijft de specialist in content intelligence-oplossingen en -diensten verder in de ontwikkelingen van het nu verkregen platform investeren. Daarnaast worden de R&D-activiteiten van TimeLinePI verder uitgebreid door de toegang die het bedrijf krijgt tot alle uitgebreide bronnen van ABBYY op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning.