HPE neemt technologieën en intellectueel eigendom van MapR Technologies over

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) heeft aangekondigd assets van MapR Technologies over te nemen. MapR Technologies is een bedrijf dat zich op big data richt. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is onduidelijk.

Volgens de nieuwe deal krijgt HPE de technologie, het intellectuele eigendom en de expertise in kunstmatige intelligentie (AI) en data-management van MapR Technologies in handen. Hoeveel werknemers er meekomen is onbekend. Patrick Osborne, vice president van big data en secondary storage bij HPE, stelt tegenover Silicon Angle echter dat er een “grote hoeveelheid” werknemers mee moet komen.

MapR Technologies zat al enige tijd in zwaar weer. In mei dit jaar kondigde het bedrijf aan dat het mogelijk geforceerd was om de deuren te sluiten, wegens “extreem slechte resultaten” in het meest recente fiscale kwartaal. Op 3 juli moest het bedrijf een financierder vinden, maar dat lukte niet. De overname biedt een oplossing.

Intelligent Data Platform

De technologie van MapR Technologies wordt na de overname verwerkt in het Intelligent Data Platform van HPE. Dat is een set aan technologieën voor het beheren van de levenscyclus van data. Het gedistribueerde bestandssysteem an MapR Technologies “biedt de mogelijkheid van een data fabric, waarmee mensen hun analytics op de edge en in de core kunnen managen”, aldus Osborne. “We hadden nog geen technologie waarmee klanten dat kunnen doen.” HPE stelt verder dat de technologie van MapR Technologies erg waardevol is bij het helpen van klanten om data-pijplijnen in meerdere on premise- en cloud-omgevingen aan elkaar te koppelen, evenals bij het draaien van meerdere workloads in dezelfde omgeving.

Veel klanten gemeen

Bestaande klanten van MapR Technologies blijven ondersteuning krijgen, evenals hernieuwingen. Klanten van de legacy Hadoop-afdeling blijven ook ondersteuning houden. “We willen klankretentie maximaliseren”, aldus Osborne. Volgens Osborne werken de twee bedrijven al enige jaren samen en hebben ze veel klanten gemeen. “Dit was een kan som de reis met hun klanten voort te zetten, zeker in industrieën die getransformeerd zijn door analytics en AI.”