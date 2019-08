Nieuwe PAC D5005 van Intel is programmeerbare accelerator card voor servers

Intel heeft de PAC D5005 geïntroduceerd. Dit is een nieuwe accelerator card die servers in datacentra in staat moet stellen workloads als analytics en kunstmatige intelligentie (AI) software tegelijkertijd naast elkaar te laten draaien.

Een accelerator card kan in een server geplaatst worden om de ingebouwde processor aan te vullen. De D5005 onderscheidt zich echter van de concurrentie, omdat het niet gebouwd is om een specifiek soort workload te versnellen, zo schrijft Silicon Angle. In plaats daarvan is de kaart te programmeren, waardoor deze voor verschillende applicaties te gebruiken is.

Patrick Dorsey, het hoofd van de Programmable Solutions Group van Intel, vertelt dat er een aantal specifieke use cases zijn die Intel in gedachten heeft. Zo is de kaart volgens hem erg goed te gebruiken om analytics te streamen, voor media transcoding en voor AI-workloads.

Daarnaast is de kaart goed te gebruiken om netwerkbeveiliging en financiële software te versnellen.

Verbeteringen

De D5005 is een grote verbetering ten opzichte van de eerdere programmeerbare accelerator van Intel. Zo heeft deze kaart 32 GB aan geheugen, vier keer meer dan zijn voorganger. Ook komt de kaart met twee keer meer programmeerbare circuits die bedrijven voor hun workloads kunnen aanpassen.

De D5005 heeft twee 100 gigabit Ethernet-poorten, tegenover de enkele 40 gigabit-poort bij zijn voorganger. Met de nieuwe poorten kan de kaart sneller data tot zich nemen.

De D5005 wordt aangestuurd door een Xeon server CPU en een Stratix 10 SX field-programmable gate array. Die laatste chip biedt de te configureren circuits in het hart van de accelerator. De Xeon-processor handelt de meer algemene taken af.

HPE-server

De D5005 wordt in eerste instantie beschikbaar voor de ProLiant DL380 Gen10-server van Hewlett Packard Enterprise.

Diverse andere fabrikanten van servers werken nu aan het certificeren van systemen om met het product te werken. Het is onduidelijk welke fabrikanten dat precies zijn.