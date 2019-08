BlackBerry introduceert kunstmatige intelligentie-oplossing Intelligent Security

BlackBerry heeft een cloud-gebaseerde oplossing die adaptieve beveiliging, constante authenticatie en kunstmatige intelligentie (AI) inzet om de beveiliging op mobiele endpoints in Zero Trust-omgevingen te verbeteren. De oplossing heet Intelligent Security en is bovenop het beveiligde communicatieplatform SparkTM gebouwd.

De oplossing gebruikt de context en gebruikersgedrag om de beveiliging aan te passen en een unieke risicoscore te berekenen voor iedere interactie. Op basis van die risicoscore krijgt de mobiele gebruiker toegang tot specifieke apps en diensten. Die apps en diensten worden door systeembeheerders gedefinieerd.

Volgens BlackBerry zorgt dat voor meer controle. Daarnaast blijven eindgebruikers productief, zonder dat de regels en het beveiligingsbeleid van de organisatie in het geding komen.

Kenmerken

Om de endpoints goed te kunnen beveiligen, gebruikt Intelligent Security een reeks gedrags-, apparaat- en andere kenmerken. Het gaat bijvoorbeeld om gedragslocaties. De oplossing leert de vertrouwde locaties, frequenties en gedragspatronen van de gebruiker aan, waarna het gedrag en een locatiegebaseerde risicoscore berekend wordt. Via een reeks beleidsacties kan vooraf de locatie worden bepaald. Daarnaast leert Intelligent Security de frequentie van het netwerkgebruik kennen. Op basis daarvan en het bijbehorende profiel past de oplossing de beveiliging dynamisch aan. De risicoscore wordt bijvoorbeeld aangepast als een gebruiker voor het eerst met WiFi verbinding maakt. Intelligent Security neemt verder afwijkingen en gebruik mee bij zijn beveiliging. Tot slot ontwikkelt het een unieke identificatiehandtekening voor betrouwbare, compliant apparaten en apps. Die handtekening wordt ingezet om toegang van malafide, niet-compliant apparaten te detecteren en blokkeren.

SparkTM

Intelligent Security is de eerste oplossing die bovenop het beveiligde communicatieplatform BlackBerry SparkTM gebouwd is. Volgens het bedrijf zelf kan het nu samen met CylanePERSONA nu real-time adaptieve beveiliging met AI voor alle endpoints bieden. Daarbij gaat het om mobiele apparaten, evenals desktops.