Ministerie stopt gefaald Deloitte-project van 4,5 miljoen euro

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de stekker uit het DigiInhuur-project getrokken. Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt dat Deloitte het project – waar al 4,5 miljoen euro in geïnvesteerd is – niet op tijd heeft afgeleverd en dat haar geduld nu op is.

DigiInhuur moest een systeem worden waarmee het inhuren van externen door overheidsdiensten geregeld moest worden. Het systeem werd ontwikkeld door Deloitte, maar daarbij ging van alles fout, schrijft RTL Z.

De ontwikkeling van het systeem duurde bijvoorbeeld langer dan in eerste instantie gepland was. Ook liepen de kosten flink op. Waar er in eerste instantie rekening werd gehouden met kosten van 4,3 miljoen euro, kwam het bedrag uiteindelijk op 7,8 miljoen euro uit.

Meerdere stappen genomen

Het Bureau ICT-toetsing BIT waarschuwde vorig jaar al dat het project in gevaar kwam. Het project werd op basis van advies van het bureau aangepast en het projectbudget werd verlaagd. Het budget zou nu 6 miljoen euro bedragen, waarvan 4,5 miljoen euro al geïnvesteerd is. Deloitte beloofde bovendien dat het project op 22 maart afgerond zou zijn.

22 maart is ondertussen al even geleden en het project is nog altijd niet opgeleverd. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister van Nieuwenhuizen dat Deloitte na het missen van de deadline een maand uitstel kreeg om het project alsnog op te leveren. Ook dat lukte niet.

De minister besloot op 4 juni onderzoek te doen naar de stand van zaken en na te denken over maatregelen. “Nadat ik de stand van zaken nader heb onderzocht, heb ik besloten om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.”

Deloitte aansprakelijk voor vertraging

Het is onduidelijk of er nog verdere stappen komen vanuit het ministerie. Deloitte was namelijk al aansprakelijk gesteld voor de vertraging. Het is niet bekend welk bedrag Deloitte van het ministerie moet betalen.

Deloitte wilde tegenover RTL Z niet reageren. Een woordvoerder van het ministerie kon niet direct antwoord geven.