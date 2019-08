Microsoft Teams krijgt mogelijk binnenkort een Linux-versie

Microsoft Teams is vandaag beschikbaar voor Windows, macOS, iOS en Android. Linux-gebruikers moeten zich tot de webversie richten om met Teams te communiceren. Slack, de grootste concurrent van Teams, heeft wel een Linux-versie. Microsoft kan daarom niet achter blijven.

Er is al veel langer sprake van een Linux-versie van Microsoft Teams. In 2016 werd er al een een Teams UserVoice pagina aangemaakt waar Teams ingenieur Alex nu bevestigt dat Teams op elk platform beschikbaar moet zijn. Hij benadrukt specifiek dat Linux-gebruikers daarin belangrijk zijn.

Belangrijke nuance: de reactie van Alex is van afgelopen maand, wat betekent dat de Linux-versie hoog op het prioriteitenlijstje van Microsoft staat. Hij eindigt zijn post met ‘Stay tuned for more information soon’.

Tegelijkertijd merkt Hayden op Twitter op dat Microsoft een apt repo heeft aangemaakt, maar dat er voorlopig nog helemaal niets in zit.

You can try:

$ sudo apt-key adv –keyserver https://t.co/wSQl0svQ9T –recv-keys EB3E94ADBE1229CF

$ sudo sh -c ‘echo “deb https://t.co/byJ6y2vUXa stable main” > /etc/apt/sources.list.d/teams.list’

$ sudo apt-get update

BUT there’s nothing in the repo yet.

— Hayden (@unixterminal) August 6, 2019