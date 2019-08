Cisco brengt met overname Voicea transcriptie en analytics naar WebEx

Cisco heeft aangekondigd dat het Voicea overneemt. Deze specialist biedt onder meer realtime transcripts van vergaderingen, zoeken met spraak en highlights. De tools moeten toegevoegd worden aan het WebEx-platform.

WebEx wordt momenteel door ruim 130 miljoen mensen per maand gebruikt. Met de overname van Voicea geeft Cisco naar eigen zeggen aan doorlopend aan de ontwikkeling van dit UC-platfom te werken, aldus ZDNet.

Door de techniek van Voicea voor het bieden van aantekeningen en analytics van vergaderingen toe te voegen aan WebEx, wil de Amerikaanse techgigant er uiteindelijk voor zorgen dat “gesprekken in actie veranderen”.

Hierdor kan WebEx zich nog meer gaan onderscheiden van de vele concurrenten die het platform heeft. Vergaderingen hebben namelijk vaak iemand nodig die alleen maar aantekeningen maakt. Met transcripties wordt die persoon overbodig. Bedrijven kunnen dan bovendien beter analytics gebruiken om invloeden te vinden, en de deelname van werknemers vergroten.

Andere toevoeging

Voicea voorziet WebEx straks niet alleen van transcriptietechnologie, maar ook van een kunstmatige intelligentie (AI) en een geautomatiseerde spraakherkennings-engine. Ook speelt de acquisitie in op de strategie van Cisco om een cognitieve samenwerking op te zetten, waarbij kunstmatige intelligentie en machine learning worden gebruikt om video- en spraakvergaderingen te verbeteren.

Beide partijen werken al langer samen. Cisco was al een investeerder in het nu overgenomen Voicea. Ook Google Ventures en Workday investeerden in het bedrijf.

Naar verwachting wordt de overname in het eerste fiscale kwartaal van Cisco afgerond. Voicea wordt dan onderdeel van de WebEx-afdeling, met Sri Srinivasan aan kop.

Voorsprong

De overname kan WebEx dus de onderscheidende elementen geven die het nodig heeft om te concurreren met bijvoorbeeld Slack en Microsoft Teams. In juni constateerden we nog dat vooral op het gebied van samenwerking de concurrentie een voorsprong heeft. Cisco miste de unieke propositie nog een beetje.

Op bepaalde punten loopt WebEx echter wel voor. Zo kan de software gezichtsherkenning toepassen bij videogesprekken en is er noise cancelling aanwezig. Met People Insights – een functie die wel echt onderscheidend is – is er bovendien een profiel te zien van een gesprekspartner.

Nu de technologie van Voicea wordt toegevoegd, kan het WebEx-platform zich nog meer losmaken van de concurrentie en meer unieke functies gaan bieden.