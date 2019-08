Windows Terminal breidt uit met Azure Cloud Shell in grote update

Microsoft maakt versie 0.3 van de nieuwe Windows Terminal beschikbaar. De update introduceert onder meer belangrijke interfaceverbeteringen en de toevoeging van Azure Cloud Shell. Voorlopig gaat het nog steeds om een preview, maar iedereen die wil, kan met de opensource command-line-interface (CLI) aan de slag.

Microsoft lanceerde Windows Terminal afgelopen juni als aparte applicatie (in preview) naast de bestaande Console, die standaard in Windows zit ingebakken. Dat blijft ook in de toekomst het geval, al is Microsoft ervan overtuigd dat gebruikers de voorkeur zullen geven aan de nieuwe app, dankzij de uitgebreidere mogelijkheden.

Azure Cloud Shell

Windows Terminal geeft toegang tot consoletoepassingen als Cmd, PowerShell of Windows Subsystem for Linux (WSL). In de nieuwe update wordt ook een connector voor Azure Cloud Shell aan dat lijstje toegevoegd.

Azure Cloud Shell is een browsergebaseerde command-line in de cloud, die toegang geeft tot je bestanden en projecten in Azure. Dankzij de connector kan je Azure Cloud Shell als nieuw profiel toevoegen en rechtstreeks toegang krijgen tot cloudbestanden vanuit de Windows Terminal.

Interface

Verder voerde Microsoft ook enkele belangrijke interface-verbeteringen door. Zo kan de Terminal voortaan over je bureaublad worden versleept, ongeacht waar je de cursor op de titelbalk zet.

Daarnaast werd het dropdownmenu in de titelbalk verkleind en verhuisd naar een positie onmiddellijk rechts van het laatst geopende tabblad. Ook de kleur van de knop werd aangepast, evenals de knoppen voor maximaliseren, minimaliseren en sluiten. De aanpassing is puur esthetisch, maar zorgt voor meer consistentie.

Personaliseren

Wie in de instellingen duikt, kan voortaan voor elk profiel een aangepaste tabtitel bepalen. Dat zorgt voor een makkelijker onderscheid tussen verschillende profielen van dezelfde consoletoepassing. Om een aangepaste titel in te stellen, gebruik je de property “tabTitle”.

Microsoft voegde ook nog meer mogelijkheden toe om de achtergrond van het Terminal-venster naar smaak aan te passen. Je kan een achtergrondafbeelding bovenop een acrylachtergrond met kleurtint toevoegen, en de afbeelding verschuiven naar een andere positie dan gecentreerd.

Verder werden de sneltoetscombinaties uitgebreid met nieuwe beschikbare toetsen en functies, en zijn nieuwe selectiemogelijkheden toegevoegd, zoals twee- of driemaal klikken om een bepaalde sectie tekst te selecteren. Microsoft is ook begonnen met het opnieuw integreren van enkele toegankelijkheidsopties die het in Windows 10 1703 voor de Windows Console introduceerde.

De nieuwe versie van Windows Terminal is nu beschikbaar in de Microsoft Store. De code kan ook worden gedownload vanaf GitHub om de toepassing zelf te compileren.

