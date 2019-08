Google’s Advanced Protection Program beschermt tegen risicovolle Chrome-downloads

Gebruikers van het Advanced Protection Program van Google, krijgen vanaf nu extra beveiligingsmaatregelen voor downloads in Chrome. Het Advanced Protection Program biedt extra beveiliging voor gebruikers die meer risico lopen om gehackt te worden, zoals journalisten, politici en bedrijfsleiders.

De functie kan worden geactiveerd door Chrome sync in te schakelen. Eindgebruikers moet wel lid zijn van het Advanced Protection Program. Zodra de functie aanstaat, controleert Chrome of een download mogelijk gevaarlijk is. Is dat het geval, dan zien de gebruikers een waarschuwing of wordt de download geblokkeerd, schrijft The Verge.

De functie moet gebruikers beter beschermen tegen aanvallen met gelinkte malware en malafide software die per ongeluk wordt gedownload.

Advanced Protection Program

Het Advanced Protection Program werd in oktober 2017 opgericht om executives, politici en andere personen die een groter risico lopen op hacks beter te kunnen beschermen.

Het programma biedt diverse extra beveiligingsfuncties, zoals het inzetten van twee fysieke beveiligingssleutels voor tweestapsverificatie. Eén beveiligingsleutel is voor de gebruikers zelf, de andere voor de systeembeheerders. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de sleutel van Google zelf – de Titan Security Key – gebruiken.

Daarnaast is het mogelijk om de toegang tot Gmail en Google Drive door externe apps te blokkeren. Het is onder meer mogelijk om e-mailclients als vertrouwd aan te merken, waardoor deze te gebruiken zijn. Is een client niet goedgekeurd, dan kan deze niet bij Gmail komen.

G Suite

Google maakte vorige week nog bekend dat het voor systeembeheerders die met G Suite werken mogelijk wordt om gebruikers extra beveiliging te geven. Systeembeheerders kunnen zelf bepalen voor wie dat nodig is.

Individuele gebruikers kunnen zich al langer aanmelden voor het Advanced Protection Program. Dit moesten ze echter wel zelf doen. Systeembeheerders kunnen dankzij de update op organisatieniveau de beveiliging aanpakken, en zelf bepalen wie er toegevoegd moet worden aan het programma.