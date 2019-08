‘Dreiging voor Android-apparaten neemt ondanks daling nieuwe malafide apps toe’

Er is een lichte daling geconstateerd in het aantal malafide apps in de eerste helft van 2019. Toch neemt de dreiging voor vooral Android-apparaten nog altijd toe, stelt G Data in zijn halfjaarlijkse analyse van mobiele malware.

De beveiligingsspecialist kwam in de eerste helft van 2019 1,85 miljoen nieuwe kwaadaardige apps tegen. Dat komt neer op ongeveer 10.000 nieuwe malafide apps per dag. In dezelfde periode een jaar eerder werden er iets meer van dergelijke apps gevonden, namelijk 2,04 miljoen. Daarmee is het aantal nieuwe geïnfecteerde apps die gevonden zijn dus met 9 procent gedaald.

Android loopt gevaar

Toch neemt het aantal malafide apps als geheel wel toe. Aan het einde van juni waren er maar liefst 94,2 miljoen aanwezig. Volgens de onderzoekers lopen vooral Android-devices risico. Dit specifieke riscico voor Android-devices heeft, volgens de G Data-onderzoekers, met drie factoren te maken. Allereerst zijn er veel verouderde Android-versies op de markt. Ongeveer 60 procent van de gebruikers heeft zo’n oudere versie op zijn apparaat geïnstalleerd . Ook missen veel verouderde telefoons de nieuwste patches.

De derde en laatste factor is dat er veel goedkope apparaten worden verkocht waarop vooraf geïnstalleerde malware aanwezig is. De eigenaar van het apparaat ziet die malware vaak niet en kan deze ook niet deactiveren. Cybercriminelen krijgen op die manier volledige toegang tot de smartphone en de persoonlijke gegevens.

SimBad

SimBad is één van de meest opvallende malware-campagnes in de eerste zes maanden van dit jaar. Naar schatting hadden 150 miljoen mensen een app geïnstalleerd met de malware. SimBad werkt in eerste instantie als adware, maar kan ook phishing-pagina’s genereren en in een browser van zijn slachtoffer openen. Ook kan het zelf apps openen.

Daarnaast is er Agent Smith, dat ongeveer 25 miljoen smartphones in Azië besmette. Agent Smith vervangt applicaties met geïnfecteerde klonen die ongewenste advertenties tonen. De malware werd in eerste instantie alleen via app-winkels van derden verspreid, maar verschijnt nu ook vaker in de Play Store van Google zelf.

Ook Operation Sheep bleek erg succesvol, met ruim 111 miljoen downloads. Deze malware steelt data van gebruikers.