T-Mobile opnieuw snelste mobiele netwerk van Nederland

T-Mobile is door de Ookla Speedtest Award voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot provider met het snelste mobiele netwerk in Nederland. Ook brak de provider opnieuw zijn eigen snelheidsrecord.

Bij de Ookla Speedtest Award werden 418.722 tests uitgevoerd in de eerste helft van 2019. T-Mobile bleek daarbij zowel in de grote steden als in gebieden buiten de randstad de hoogste netwerksnelheden te behalen.

Ookla gebruikt bij het analyseren van de netwerksnelheden een ‘Speed Score’. Die score bevat metingen van de up- en downloadsnelheid van alle providers in Nederland. Ookla classificeert het mobiele netwerk in diverse snelheidsscores, aan de hand van de metingen. De downloadsnelheid is daarbij belangrijker, want dat is de snelheid die eindgebruikers constant merken.

Top vier

De totale snelheidsscore van T-Mobile kwam dit jaar uit op 70.79, waarbij de gemiddelde downloadsnelheid 78.10 Mbps was. De gemiddelde uploadsnelheid kwam uit op 18.24 Mbps. Dat is sneller dan vorig jaar, toen de provider de Speedtest Award ook won.

Vodafone staat dit jaar op de tweede plek in de test, met een gemiddelde score van 48.57. Daarmee stoot het KPN van zijn plek. Deze provider stond vorig jaar nog op de tweede plaats, maar moet nu met plek drie genoegen nemen. De gemiddelde score van KPN was 47.99.

Tele2 staat onderaan, met een score van 43.57. Volgend jaar doet deze provider niet meer mee. T-Mobile en Tele2 hebben op 2 januari dit jaar namelijk hun fusie afgerond. Daarmee verdwijnt Tele2 als provider en wordt T-Mobile groter.

5G

Johan van den Branden, Directeur Netwerk van T-Mobile geeft aan dat het bedrijf trots is dat het opnieuw de snelste provider van Nederland is en het opnieuw zijn eigen record verbrak. “Deze fantastische netwerkprestatie maakt dat we onze belofte om 5G landelijk uit te rollen in 2020 kracht bij te zetten.”

T-Mobile is druk bezig met de voorbereidingen van de uitrol van 5G. Eind vorige maand zette het bedrijf voor het eerst een 5G-verbinding op met een smartphone. Het ging om de OPPO Reno 5G, die met de nieuwe mobiele verbinding een maximale downloadsnelheid van 850 Mbps bereikte.