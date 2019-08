Microsoft schakelt VBScript in Internet Explorer 11 op Windows 7 en 8 uit

Microsoft gaat door met het plan om VBScript van het internet te halen. Vanaf 13 augustus, de volgende Patch Tuesday-update voor Windows, wordt de technologie standaard uitgeschakeld in Internet Explorer 11. Het uitschakelen van de technologie gaat door een update mee te geven in Patch Tuesday voor Windows 7, 8 en 8.1, schrijft ZDNet.

VBScript is gebaseerd op de Visual Basic-programmeertaal van Microsoft en werd in 1996 ingezet als scripttaal voor web-ontwikkelaars. De taal wordt alleen aan de client side ondersteund door Internet Explorer.

Microsoft gaf onlangs aan dat VBScript niet langer nodig is, net als ActiveX. Reden is dat de standaard op het internet tegenwoordig JavaScript is, en dat wordt door alle grote browsers ondersteund. In 2017 verouderde Microsoft de programmeertaal in Internet Explorer 11, als onderdeel van een jarenlange campagne om zijn browsers los te maken van de verouderde scripting engine.

VBScript stond sinds juli al standaard uit in Internet Explorer voor Windows 10. Volgens Paul Thurott, een Microsoft-watcher, besteed het bedrijf echter al langer weinig aandacht aan de taal. Toen .NET in 2000 opkwam, werd VBScript minder interessant. Vanaf dat punt werden namelijk Visual Basic .NET gebruikt voor de ontwikkeling aan client- en server-side.

Hackers

Ondertussen hebben hackers VBScript vaak misbruikt. Het was bijvoorbeeld de taal die gebruikt werd door de hacker die via de BlackPOS-malwared in 2010 100 miljoen creditcard-details van Target-klanten in handen wist te krijgen.

Ook werd VBScript gebruikt om de I Love You-worm in 2000 te ontwikkelen. Deze worm werd geleverd als een bijlage met de extensie txt.vbs. De worm werkte goed, omdat Windows in die tijd nog de extensie van bijlages verborg. Als mensen de bijlage openden, stuurde hun Windows PC meer I Love You-mails naar hun contacten.

Toch is VBScript voor ook een andere doelgroep handig. Administrators kunnen het nodig hebben om zakelijke applicaties te ondersteunen. Voor hen blijft het dan ook mogelijk om VBScript-uitvoeringen aan te zetten in Internet Explorer 11 via beveiligingszones. Dit kan via de Registry of het Groepsbeleid.