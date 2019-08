Salesforce wil Field Service Lightning-dienst verbeteren met overname ClickSoftware

Salesforce neemt ClickSoftware over te nemen voor 1,35 miljard dollar (1,20 miljard euro). ClickSoftware is een aanbieder van cloudgebaseerd field service management- en workforce management-software. Met de overname wordt mogelijk de Field Service Lightning-dienst voor mobiel personeel verbeterd.

ClickSoftware werd in 1997 opgericht en is het grootste bedrijf dat een complete management-oplossing voor mobiele arbeidskrachten biedt, weet ZDNet. Het heeft ruim 15.400 klanten wereldwijd in diverse industrieën. Klanten zijn onder meer Bosch, Deutsche Telekom en Ericsson.

Field Service Lightning

Salesforce lanceerde in 2016 Field Service Lightning, waarbij ClickSoftware direct een belangrijk component bij was. Field Service Lightning geeft mobiele werknemers een volledig beeld van klanten, voorspellende inzichten en een offline-first mobiele app.

Loopt een mobiele werknemer vertraging op door het verkeer, dan kan een dispatcher via ClickSoftware en Field Service Lightning snel een andere technicus in het veld naar de opdracht sturen.

Salesforce stelt dat de overname “strategische synergies, een technologische eenheid en nieuwe, innovatieve kansen” voor het bedrijf gaat creëren. Naar verwachting wordt de overname afgerond tijdens het fiscale kwartaal dat op 31 oktober eindigt.

Tableau

De overname komt slechts twee maanden na de acquisitie van Tableau voor 15,7 miljard dollar. Tableau is een fabrikant van business intelligence-software. Daarmee kunnen gebruikers data van meerdere bronnen combineren tot rijke en eenvoudig te delen visualisaties. Tableau had ten tijde van de acquisitie 86.000 klanten wereldwijd. Ruim 650.000 mensen hebben visualisaties op het community-platform gepubliceerd.

Volgens Salesforce was het on premise-deel van het bedrijf een belangrijk aspect voor de overname, omdat klanten hiermee de keuze krijgen om een SaaS-dienst, een publieke cloudapplicatie of on premise-variant te draaien.

Tableau blijft na de overname – die naar verwachting in het derde kwartaal is afgerond – onafhankelijk onder zijn eigen merk opereren. Het managementteam blijft ook op zijn plek zitten en het hoofdkantoor blijft in Seattle.