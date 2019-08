IBM: ’85 procent van bedrijven werkt in multicloud-omgeving’

Organisaties kiezen, volgens odnerzoek van Big Blue, ervoor er steeds vaker voor om meerdere cloudoplossingen (multicloud) te gebruiken. Dit plaats van voor één enkele aanbieder te kiezen, zo geeft 85 procent van de respondenten aan.

Volgens het onderzoek van IBM groeit het gebruik van meerdere clouds binnen bedrijven, schrijft IT Pro. Het overgrote deel van de multicloud-omgevingen blijkt bovendien ook nog eens te bestaan meerdere hybride cloudomgevingen van private en publieke clouds.

Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent van de bedrijven aangeeft dat ze tussen de twee en vijftien hybride cloudomgevingen gebruiken. Dit zijn echter alleen de clouds waar de IT-verantwoordelijken van op de hoogte zijn. Ook is er het probleem van shadow IT, waarbij diensten gebruikt worden zonder toestemming of medeweten van de IT-afdeling.

Geen strategie

Big Blue verwacht bovendien dat het aantal bedrijven dat meerdere clouds bedrijf flink gaat groeien. Over drie jaar komt dat aantal naar verwachting op 98 procent uit.

Opvallend is dat slechts 41 procent van de bedrijven die meerdere clouds gebruiken, ook een actieve multi cloud-strategie hebben. Dat betekent dat ze meerdere clouds beheren zonder echt plan, terwijl er meer diensten worden toegevoegd.

Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van beveiliging en compliance. Diverse organisaties nemen echter wel actie. Volgens IBM werkt iets minder dan de helft van de respondenten aan het opzetten van een formele multicloud-architectuur, om een meer verenigd beheer van de clouddiensten mogelijk te maken.

Gebruik van tools groeit

Op dit moment worden er nog weinig formele procedures en tools gebruikt om multi cloudomgevingen te beheren, maar dit aantal neemt volgens de onderzoekers wel toe. Zo worden tools voor configuratiemanagement en platformen voor het beheer van de meerdere clouds steeds populairder in enterprise-omgevingen.

De tools en platformen worden door de grootzakelijke bedrijven onder meer gebruikt als een manier om workloads te orkestreren en de voordelen van meerdere clouds volledig te omarmen.