Toshiba stopt NVMe-SSD in formaat microSD-kaart

Toshiba Memory America, binnenkort Kioxia America, presenteert een nieuwe vormfactor voor NVMe-SSD’s in het formaat van een microSD-kaart.

De nieuwe vormfactor, XFMEXPRESS, werd voorgesteld tijdens de Flash Memory Summit in Santa Clara, Californië, en is in de eerste plaats bedoeld voor ultra-mobiele pc’s, IoT-toestellen en embedde applicaties.

Een XFMEXPRESS-kaart is net iets groter en dikker dan een microSD-kaart, met dimensies van 18 x 14 x 1,4 millimeter. Buiten de gelijkaardige voetafdruk werkt XFMEXPRESS evenwel niet hetzelfde als microSD, maar als een SSD. Je zal een toestel moeten openvijzen om de kaart te vervangen of upgraden.

Eenvoudige connector

In tegenstelling tot een NVMe-SSD die via een M.2-connector wordt aangesloten, en een vijsje nodig heeft om de SSD op zijn plaats te houden, zijn er voor het aansluiten van een XFMEXPRESS-SSD geen extra hulpmiddelen nodig.

Toshiba werkte samen met Japan Aviation Electronics Industry (JAE) voor het ontwerp van de connector. Die werkt met een metalen deksel dat over de SSD klikt om hem op z’n plaats te houden en daarnaast dienst doet als heatsink om de kaart passief te koelen.

4 tot 8 GBps

XFMEXPRESS ondersteunt de PCIe 3.0-standaard met het NVMe 1.3-protocol, alsook de nieuwe PCIe 4.0-standaard, en maakt gebruik van twee of vier lanes. Volgens Toshiba biedt de eerste generatie een theoretische bandbreedte tot 4 GBps. Bij een volgende generatie wordt die limiet opgetrokken naar 8 GBps.

De XFMEXPRESS-technologie ziet er veelbelovend uit, maar alles zal afhangen van de adoptie door de industrie. Het is niet bekend of Toshiba al andere fabrikanten mee aan boord heeft gekregen om de nieuwe standaard op toekomstige hardware te ondersteunen.