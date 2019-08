VMware versnelt met HCX grootschalige live workload-migraties

VMware heeft de nieuwste versie van HCX aangekondigd. HCX is het application mobility-platform van het bedrijf. Het platform versnelt vanaf de nieuwe versie large-scale live migraties van vSphere en andere workloads, om klanten te helpen multicloud- en hybride cloudtransformaties te operationaliseren.

Volgens VMware zelf hebben bedrijven die hybride- en multi-cloudarchitecturen met VMware-infrastructuur adopteren, als doel om operaties te vereenvoudigen en zakelijke wendbaarheid te vergroten. Om dat mogelijk te maken, zetten bedrijven lokaal en in de cloud nieuwe omgevingen op.

Grootzakelijke bedrijven kunnen volgens de cloudspecialist echter geen modern datacenter of hybride cloud realiseren totdat ze applicaties en workloads vrijelijk tussen omgevingen kunnen verschuiven. Met HCX moet dat dus worden vereenvoudigd.

HCX

VMware HCX maakt datacenter- en cloudtransformaties mogelijk door het proces van het verbinden, voeden en het constant optimaliseren van het plaatsen van applicaties in moderne cloudinfrastructuren te vereenvoudigen.

De nieuwe versie is ontworpen om workload-migratie, workload rebalancing en de optimalisatie van disaster recovery in datacenters en cloudomgevingen te vereenvoudigen. HCX Enterprise ondersteunt nu bijvoorbeeld ook de migratie van andere workloads van vSphere-varianten. Die ondersteuning begint met de hypervisors KVM en Hyper-V, waarmee klanten een eenvoudige route krijgen om applicaties opnieuw te platformen voor volledige controle.

HCX krijgt in de nieuwe versie ook een verbetering met vMotion. Daarbij worden de voordelen van de schaalbaarheid van bulkmigraties gecombineerd met de mogelijkheid om honderden live workloads tegelijkertijd te migreren, zonder dat er downtime is. HCX vMotion maakt het ook mogelijk om vm’s in bulk naar het nieuwe doel te repliceren. De migratie kan op een ingeplande tijd worden afgerond, waardoor het zakelijke risico zo klein mogelijk wordt gehouden.

Backup en recovery

Tot slot werkt HCX Enterprise nu samen met VMware Site Recovery Manager (SRM). Dit om de beste disaster recovery-mogelijkheden te combineren met de beste hybride connectiviteit. Op die manier moet veilige, efficiënte backup en recovery van kritieke workloads gegarandeerd worden.

Klanten kunnen HCX hybrid interconnect gebruiken om de bandbreedte en connectiviteit te optimaliseren, vm’s die onderweg zijn te beveiligen en netwerken uit te rekken om het management van IP-adressen van herstelde vm’s te vereenvoudigen. Daarnaast versnelt HCX het replicatieproces door incompatibiliteitsproblemen tussen netwerken en opslag te elimineren.