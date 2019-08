AWS Lake Formation voor beheer en beveiliging data lakes algemeen beschikbaar gemaakt

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn dienst Lake Formation algemeen beschikbaar gemaakt. Dit is een volledig beheerde dienst die het bouwen, beveiligen en beheren van data lakes mogelijk maakt.

AWS Lake Formation werd gebouwd om sneller en eenvoudiger data lakes op te zetten en beheren, vertelt vicepresident Raju Gulabani van databases, analytics en machine learning bij AWS tegenover Venturebeat. Hij stelt dat klanten hier specifiek om hebben gevraagd.

Lake Formation

Lake Formation automatiseert een aantal stappen die genomen moeten worden bij het maken van een data lake. Het gaat bijvoorbeeld om het verzamelen, opschonen, dedupliceren en catalogiseren van data. Ook moet die data beschikbaar worden gemaakt voor analytics via aangeleverde en geconfigureerde opslag.

Met Lake Formation kunnen klanten data uit diverse bronnen naar data lakes brengen, aan de hand van vooraf opgestelde templates. Daarna is het mogelijk om beleid op te stellen om toegang van verschillende groepen in de organisatie tot de informatie te beheren. De data wordt ook automatisch geclassificeerd en voorbereid.

“Klanten kunnen met AWS Lake Formation meer tijd spenderen aan het leren van hun data en aan innovatie, in plaats van moeite doen om die data om te zetten in functionerende data lakes”, aldus Gulabani.

Dashboard

AWS Lake Formation heeft daarnaast een gecentraliseerd dashboard waar administrators het toegangsbeleid voor de data, governance en auditing van meerdere analytics engines kunnen managen.

Het dashboard biedt verder een doorzoekbare catalogus dat de verschillende beschikbare datasets en hun gebruik beschrijft. In de komende maanden kunnen engineers de dienst bovendien gebruiken om data in de datasets te analyseren met de AWS-analytics en machine learning-diensten naar keuze.

Hoewel Lake Formation in november vorig jaar al aangekondigd werd, is het vanaf nu algemeen beschikbaar voor klanten met instances in de regio’s US East (Ohio), US East (N. Virginia). US West (Oregon), Asia Pacific (Tokyo) en Europa (Ierland).