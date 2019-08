FCC: radiofrequenties smartphones met 5G-technologie zijn veilig

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) zegt in een nieuw voorstel dat de huidige emissieniveaus van radiofrequenties van mobiele telefoons veilig zijn. Dat geldt niet alleen voor oudere en huidige mobiele telefoons, maar ook voor de smartphones die de nieuwe 5G-technologie gaan gebruiken.

De FCC heeft zes jaar onderzoek gedaan, waarbij het ook input kreeg van het publiek. Nu concludeert het dat de huidige blootstellingsniveaus van mobiele telefoons, draadloze torens, wifi-routers en andere apparaten die radiofrequenties uitzenden veilig zijn, schrijft CNet.

De organisatie benadrukt daarbij expliciet dat het geen zorgen heeft rondom nieuwe apparatuur die 5G-technologie gebruikt. Daarbij gaat het ook om devices die millimeter-frequenties gebruiken.

Veiligheidslimiet blijft gelijk

De toezichthouder FCC bepaalt in de Verenigde Staten wat de limieten zijn voor radiofrequenties. Dat doet het in nauwe samenwerking met de Food and Drug Administration (FDA) en andere gezondheidsorganisaties. Volgens de FCC zijn die organisaties het eens met zijn bevindingen.

“Het beschikbare wetenschappelijke bewijs dat we nu hebben, ondersteunt geen slechte gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van blootstelling op of onder de huidige niveaus”, aldus Jeffrey Shuren, directeur van het Center for Devices and Radiological Health van de FDA, in een brief naar de FCC.

Dit betekent dat de huidige veiligheidslimieten voor de blootstelling aan radiofrequenties hetzelfde blijven als de afgelopen 23 jaar.

Zorgen

Er zijn al jaren zorgen over de veiligheid van mobiele apparaten. zo zei de World Health Organization (WHO) in 2011 nog dat mobiele telefoons mogelijk een aantal vormen van hersentumoren veroorzaken. Daarbij liet het de mogelijkheid open dat er een verband is tussen kanker en straling van mobiele telefoons.

Bij de meeste onderzoeken werd echter geen verband gevonden tussen radiofrequenties van mobiele telefoons of zendmasten en ziektes.

De afgelopen tijd zijn de zorgen echter groter geworden, nu 5G in aantocht is. Er bestaan zorgen dat het spectrum genaamd mmWave – dat in vroege deployments gebruikt wordt om 5G een realiteit te maken – voor slechte gezondheidseffecten kan zorgen. Daarnaast zijn er veel meer kleine zendmasten nodig voor 5G die dichter bij woongebieden moeten worden geplaatst.

Geen reden voor zorgen

De FCC stelt nu dus dat er geen reden is voor zorgen. “Er is niets speciaals aan 5G”, aldus de organisatie. Wetenschappelijk bewijs toont bovendien aan dat 5G niet anders is dan andere mobiele technologie op het gebied van gezondheidseffecten.