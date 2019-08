Huawei lanceert nieuw besturingssysteem HarmonyOS

Huawei heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie in thuisland China een tipje van de sluier opgelicht van zijn eigen besturingssysteem, HarmonyOS. Het OS heeft een gedistribueerde architectuur om een naadloze ervaring te bieden over toestellen heen.

Het was al lang geen geheim meer dat Huawei sinds enkele jaren aan een besturingssysteem werkt. Zeker sinds het Chinese bedrijf in mei door de Amerikaanse overheid op de zwarte lijst werd gezet, en Google zich gedwongen zag de Android-licentie van Huawei (tijdelijk) stop te zetten, was er heel wat speculatie over het eigen OS. Ook de ontwikkeling kwam daardoor vermoedelijk in een stoomversnelling.

Op zijn ontwikkelaarsconferentie in het Chinese Dongguan geeft Huawei meer tekst en uitleg over het nieuwe besturingssysteem. Dat wordt in eerste instantie alleen op de Chinese markt uitgebracht onder de naam HongmengOS, maar zal geleidelijk naar andere regio’s worden uitgebreid. Dat zal, zoals verwacht, onder de merknaam HarmonyOS gebeuren.

Verschillende apparaten

“Het voordeel van dit OS is dat het een eengemaakte gebruikerservaring biedt voor verschillende apparaten en scenario’s”, laat een woordvoerder van Huawei ons weten. HarmonyOS heeft een gedistribueerde architectuur. De kern is gemeenschappelijk, maar elementen van het besturingssysteem kunnen worden aangepast aan de noden van specifieke apparaten. Huawei-CEO Ren Zhengfei liet eerder al verstaan dat het OS naast smartphones ook geschikt zou zijn voor onder meer switches, routers en IoT-toestellen.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Dat betekent ook dat ontwikkelaars hun applicaties maar één keer moeten ontwikkelen om op al die verschillende platformen te werken. “Met HarmonyOS hoeven app-ontwikkelaars niets te doen met de onderliggende technologie voor gedistribueerde apps, zodat ze zich op hun eigen individuele servicelogica kunnen concentreren”, klinkt het in een persbericht.

Veiligheid

Huawei legt daarnaast de focus op de lage latency en natuurlijk de veiligheid van HarmonyOS. Daarvoor werd een nieuwe microkernel ontworpen, die de kernelfuncties zoveel mogelijk vereenvoudigt en meer systeemservices in user mode, buiten de kernel, uitvoeren.

De microkernel zelf biedt alleen de meest elementaire services, zoals thread planning en IPC. Omdat de microkernel veel minder code bevat (ongeveer een duizendste van de Linux-kernel, aldus Huawei), wordt het risico op een aanval volgens de fabrikant drastisch verkleind.

Opensource

De eerste versie van HarmonyOS zal later dit jaar opduiken in nieuwe “smart screen products” van Huawei. Het besturingssysteem wordt de komende jaren verder geoptimaliseerd en zal geleidelijk aan ook opduiken in andere slimme apparaten, zoals wearables en autosystemen.

Voor smartphones geniet het gebruik van Android nog steeds de voorkeur voor Huawei, maar het is niet uitgesloten dat HarmonyOS ook daar opduikt. Tijdens de presentatie benadrukt Richard Yu, CEO van Huawei’s consumententak, hoe het OS “totaal verschillend” is van Android en iOS. “Het is een microkernel-gebaseerd gedistribueerde besturingssysteem dat een soepele ervaring biedt in alle scenario’s”, besluit Yu.

De geschiedenis heeft al vaker aangetoond dat het succes van een nieuw besturingssysteem afhangt van hoe breed het omarmd wordt door ontwikkelaars. Een OS staat of valt door de omvang van het beschikbare app-ecosysteem. Om een bredere adoptie aan te moedigen, maakt Huawei zijn HarmonyOS volledig opensource.