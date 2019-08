Nieuwe versie GitHub Actions krijgt CI/CD-mogelijkheden

GitHub heeft een bèta van een nieuwe GitHub Actions-versie gelanceerd. Deze versie van de dienst heeft volledig ingebouwde continuous integration en delivery (CI/CD) mogelijkheden. De bedoeling is dat de dienst op 13 november algemeen beschikbaar wordt.

GitHub Actions werd tien maanden geleden al gelanceerd. Actions is een automatiseringsplatform voor workflows. Ontwikkelaars kunnen hiermee acties aanmaken om allerlei soorten events van start te laten gaan. Daarmee was het ook al mogelijk om eigen CI/CD-pipelines op te zetten.

Hoewel GitHub bij de lancering benadrukte dat de dienst meer was dan alleen een mogelijkheid om de pipelines op te zetten, hadden ontwikkelaars juist in die functie erg veel interesse. CEO Nat Friedman stelt nu dan ook dat de voornaamste feedback op de dienst was, dat er CI/CD toegevoegd moet worden.

Bètaversie Actions

De nieuwe versie van Actions laat ontwikkelaars hun code bouwen, testen en deployen op een platform naar keuze, waarna ze workflows in containers of virtuele machines kunnen draaien. Dat schrijft TechCrunch.

Ook is het mogelijk om meerdere versies van de applicatie parallel aan elkaar te testen, dankzij een functie genaamd matrix builds. Daarmee kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld drie versies van Node.js op Linux, Windows en MacOS tegelijkertijd testen.

Op dit moment worden onder meer Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android en iOS ondersteund. Daarnaast is Actions geïntegreerd in de GitHub Package Registry.

Gratis functies

Actions heeft verder een optie om live logs te streamen naar de Action-console tijdens het bouwen van de applicatie. Ook is het mogelijk om te linken naar een lijn in een log-bestand, om problemen te bespreken met de rest van het team.

GitHub heeft de nieuwe functies tijdens de bèta gratis beschikbaar gesteld. De functies blijven bovendien gratis voor alle publieke repositories.

Volgend jaar wordt ook Actions for GitHub Enterprise Server gelanceerd. Deze dienst krijgt een hybride optie, waarmee het mogelijk is om de code in een privaat datacentrum te houden en GitHub nog steeds te gebruiken om de workflows te orchestreren.