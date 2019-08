Jira Software Cloud en Confluence Cloud krijgen premium versies

Atlassian heeft premium opties gelanceerd voor de Confluence Cloud en Jira Software Cloud. De premium-versies van de producten komen onder meer met ongelimiteerde opslag, tegenover de 250 GB van de standaard varianten.

Atlassian belooft met zijn premium opties ook een uptime van 99,9 procent, schrijft DevClass. Daarnaast is er 24/7 ondersteuning, waarbij er binnen een uur gereageerd wordt.

Het bedrijf benadrukt dat de standaard versies van Jira Software Cloud en Confluence Cloud hetzelfde blijven. De premium varianten komen dus alleen met extra opties.

Confluence Cloud

De premium versie van Confluence Cloud komt met extra tools. De meeste daarvan zijn met name gericht op wat mensen precies doen als het gaat om samenwerken. Zo is er een analytics-optie waarmee administrators, managers en projectleiders eenvoudig de content die de teams maken en het meest op reageren, het meest bekijken en het leukst vinden, kunnen monitoren.

Daarnaast moeten de taken van admins versnellen. Hiervoor krijgen zij bijvoorbeeld de optie om beperkte pagina’s tijdelijk te bekijken, zodat het eenvoudig mogelijk is om de toestemmingen te updaten en toegang te bieden aan teamleden die dat nodig hebben.

Prijzen

Binnen Confluence Cloud wordt het ook mogelijk om toestemmingen te inspecteren, evenals externe samenwerkingen. Die functies komen binnenkort, al wordt er geen exacte datum gegeven.

De Confluence Cloud premium optie kost 10 dollar per gebruiker per maand. Dat is het dubbele van de standaard variant. Voor Jira Software Cloud Premium moet 14 dollar per maand betaald worden, wat ook het dubbele is van de standaard prijs.

De premium versies van de beide diensten leveren ondersteuning tot vijfduizend gebruikers. Bestaande klanten kunnen de Premium opties dertig dagen gratis uitproberen.