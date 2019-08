HPE verwerkt tweede generatie AMD Epyc-chips in nieuwe PrioLiant-servers

HPE heeft twee nieuwe ProLiant DL-servers aangekondigd, die de nieuwe tweede generatie Epyc-processors van AMD gebruiken. Volgens HPE leveren de servers 37 wereldrecords op het gebied van prestaties bij de benchmarkresultaten.

De nieuwe servers – de HPE ProLiant DL325 en ProLiant DL385 – braken vorige records voor virtualisatieprestaties met 321 procent, stelt het bedrijf. Ook werden records op het gebied van energie-efficiëntie verbroken, met 28 procent. Dat schrijft Venturebeat.

Virtualisatie is belangrijk om het gebruik van resources in een server te maximaliseren. Ook worden daarmee de operationele kosten verlaagd. Daardoor is virtualisatie een belangrijk meetpunt voor de effectiviteit en efficiëntie van de cloud en datacentra.

De ProLiant DL385 met twee Epic-Processors wisten het vorige wereldrecord voor virtualisatie te verbreken met 61 procent betere prestaties en een 29 procent betere ratio van prijs en prestaties. De PrioLiant DL325 gaf een 321 procent prestatieboost ten opzichte van de vorige recordhouder.

Epyc-processors

HPE kondigde zijn nieuwe servers aan bij de onthulling van de nieuwe Epyc-processors van AMD vorige week. De chips moeten de prestaties verbeteren en het energieverbruik verlagen. AMD zelf spreekt van een prestatieverbetering van 83 procent in Java applicatie-workloads en recordprestaties bij virtualisatie.

De nieuwe chips zijn op een 7 nanometer-procedé gemaakt en bevatten maximaal 64 Zen 2-cores, die de totale cost of ownership met maximaal 50 procent moeten verlagen bij veel datacenter-workloads.

Ook leveren ze maximaal 23 procent meer instructies per klok per kern bij server-workloads.

Nieuwe mogelijkheden

HPE zegt nu dat de processors in de nieuwe servers “nieuwe niveaus aan workload-optimalisatie, beveiliging en automatisering” mogelijk maken. De nieuwe servers moeten binnenkort gelanceerd worden. Een exacte datum en prijs is nog niet bekend gemaakt.

Naast HPE gebruiken ook Lenovo, Google en Microsoft de chips al in nieuwe producten. Lenovo verwerkte de chips bijvoorbeeld in zijn ThinkSystem SR655- en SR635-servers.