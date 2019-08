UiPath neemt startup StepShot over

UiPath heeft StepShot overgenomen. StepShot is een Oekraïense startup die zich specialiseert in het automatiseren van procesdocumentatie. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

StepShot biedt technologie voor het monitoren van acties door gebruikers, waarmee klanten tijd kunnen besparen en het behalen van het gewenste resultaat kunnen versnellen. StepShot zou inmiddels bijna 500.000 dollar (446.000 euro) aan jaarlijkse omzet draaien, schrijft AIN. Het bedrijf heeft ongeveer honderd klanten.

UiPath wil de technologie van StepShot gebruiken om zijn eigen softwarepakket uit te breiden. Met de overname kan UiPath klantprocessen nog efficiënter automatiseren.

De bedoeling is dat StepShot na de acquisitie blijft doorwerken aan zijn bestaande product, maar dan onder de vlag van zijn nieuwe moederbedrijf. Het team van twintig mensen blijft in het bedrijf. Twee van de medeoprichters werken bij UiPath, waar ze verantwoordelijk zijn voor het leiden van de productontwikkeling van het bestaande product.

UiPath

UiPath is één van de marktleiders op het gebied van robotic process automation (RPA). Het bedrijf zet software-robots in om workflows in veelvoorkomende zakelijke applicaties te observeren, waarna het manieren zoekt om de herhalende taken te automatiseren.

Specifiek maakt UiPath software-robots die individuele toetsaanslagen van gebruikers monitort als ze met applicaties werken. De robots identificeren herhalende patronen om suggesties te geven om deze te automatiseren.

Ook biedt UiPath een uitgebreid ecosysteem rondom RPA, waarbij gratis trainingsprogramma’s aangeboden worden.

Meest waardevolle startup

UiPath heeft het de afgelopen tijd meer dan goed gedaan. In mei dit jaar werd het bedrijf de meest waardevolle kunstmatige intelligentie-startup ter wereld. Dat nieuws volgde na een investering van 568 miljoen dollar, waarmee de waarde van het bedrijf op 7 miljard dollar uitkwam.

De investeringsronde in kwestie werd geleid door Coatue. Andere participanten waren Dragoneer, Wellington, Sands Capital en fondsen en accounts die geadviseerd worden door T. Rowe Price Associates.