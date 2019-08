Automation Anywhere neemt Klevops over

De Robotic Process Automation (RPA)-technieken van Automation Anywhere worden verbeterd met de overname van het Franse robotics-bedrijf Klevops. Deze overname leidt er toe dat Attended Automation 2.0 kan worden aangeboden, zo meldt het bedrijf in een persbericht.



Attended Automation 2.0 zorgt er volgens het bedrijf voor dat gebruikers de taken van zowel medewerkers als bots gemakkelijker kunnen overzien. Deze verbeterde vorm van attended automation betekent min of meer dat werkprocessen beheerd en gecontroleerd kunnen worden voor hele groepen werknemers, in plaats van alleen voor individuele werknemers.

De nieuwe versie is een verbetering van het huidige concept, waarin individuele werknemers een soort vraag-en-antwoord-gesprek voeren met bots (het ‘virtual assistant’-model). Met het virtual assistant-model is het niet mogelijk om dit voor meer dan één werknemer tegelijk te coördineren. Samengevat kunnen managers dus een groter aantal processen, waarin mensen en bots samenwerken, overzien. Het kenmerk van unattended automation is overigens dat bots daarbij juist zonder enige menselijke interactie processen doorlopen.

Nieuwe manier van werken

Volgens Automation Anywhere-CTO Prince Kohli verandert de nieuwe techniek de manier waarop mensen werken. “De verworven technologie van Klevops zal de dynamiek tussen attended en unattended automation veranderen, waardoor het een fundamentele oplossing wordt voor bedrijven die hun automatiseringsinitiatieven willen inzetten, in alle bedrijfstakken.”

De CTO van Klevops, Nicolas Piau, is van mening dat de doelstellingen van Automation Anywhere aansluiten bij het doel van Klevops om interacties tussen mens en machine te optimaliseren, en daardoor problemen op te lossen in de wereld van de klantenservice.