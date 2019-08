Barracuda Networks lanceert Cloud Security Guardian voor Azure

Barracuda Networks heeft een beveiligingsdienst gelanceerd die organisaties helpt om de security van de Azure-cloud van Microsoft te automatiseren. Het gaat om de Software-as-a-Service (SaaS)-oplossing Cloud Security Guardian for Microsoft Azure.

Volgens Alain Luxembourg, regional director Benelux bij Barracuda, brengt Cloud Security Guardian de eisen van zowel de CISO of security-expert als die van de cloud-ontwikkelaar bij elkaar. “Zo kunnen organisaties snel nieuwe cloud producten en taken ontwikkelen en uitrollen op Microsoft Azure, waarbij ze er zeker van kunnen zijn dat hun infrastructuur veilig is.”

Zo geeft de oplossing een interactief overzicht van het gehele cloud-ecosysteem van een organisatie en duidelijke detailoverzichten. Ook komt Cloud Security Guardian met een optie om security-instellingen automatisch aan te passen.

Cloud Security Guardian gebruikt de Security Graph API van Microsoft zelf om securityscores en meldingen te genereren. Ook gebruikt de oplossing de threat intelligente-bibliotheek van Barracuda, die helpt bij het identificeren en voorkomen van beleidsovertredingen die beveiligingsrisico’s op kunnen leveren.

Firewalls

De oplossing heeft verder de optie om de CloudGen Firewalls en CloudGen Web Application Firewalls (WAF’s) van Barracuda automatisch uit te rollen en te configureren, mocht dit nodig blijken te zijn.

Cloud Security Guardian kan bovendien geïntegreerd worden met de Azure Firewall van Microsoft. En ook voor deze firewall bestaat de optie voor de automatische uitrol en configuratie. Het systeem identificeert zelf of het nodig is om de firewalls uit te rollen en te configureren.

Cloud Security Guardian komt met standaard beleidsregels rondom security, die Barracuda baseerde op de CIS Benchmarks. De beleidsregels zijn dan ook gecertificeerd door CIS. Daarnaast worden security compliance-raamwerken als PCI DDS en HIPAA ondersteund.

Beschikbaarheid

Barracuda heeft zijn Cloud Security Guardian for Microsoft Azure per direct beschikbaar gemaakt als SaaS-oplossing. De oplossing is af te nemen via de Microsoft Azure Marketplace, met een licentiestructuur op basis van het aantal middelen dat beschermd wordt.