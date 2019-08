Activistische belegger Carl Icahn zorgt voor opschudding bij Cloudera

De activistische investeerder Carl Icahn heeft twee plekken in de raad van bestuur van Cloudera opgeëist. Icahn kocht een aantal weken geleden een aandeel van 18,4 procent in het bedrijf.

Icahn is vooral bekend omdat hij de poging van Dell in 2013 om een privaat bedrijf te worden wilde blokkeren.

De miljardair maakte eerder deze maand bekend wat zijn positie was binnen Cloudera. Daarbij stelde hij dat het bedrijf ondergewaardeerd werd. Nu is er dus een overeenkomst gekomen waarmee Icahn twee stoelen in de raad krijgt, schrijft Bloomberg.

Nieuwe leden raad

Die stoelen gaan naar Nicholas Graziano en Jesse Lynn, beide werknemers van de miljardair. Graziano krijgt bovendien een plek in een commissie die gaat over fusies en overnames. Lynn wordt lid van een commissie die een nieuwe CEO voor Cloudera moet vinden.

De vorige CEO, Tom Reilly, werd in juni het bedrijf uit geforceerd nadat het een teleurstellende omzet in het eerste kwartaal presenteerde. Ook de verwachtingen voor de volgende periode was lager dan verwacht.

“Sinds Icahn bekendmaakte wat zijn aandeel in Cloudera is, zijn we erg hard bezig geweest met constructieve gesprekken met Carl en zijn collega’s”, aldus interim-CEO en voorzitter Martin Cole.

“Op basis van de kracht van ons productportfolio, ons indrukwekkende enterprise klantenbestand en de potentie van ons nieuwe Cloudera Data Platform, gaf Carl aan dat hij denkt dat Cloudera ondergewaardeerd is. En daar zijn wij het mee eens.”

Mogelijk nieuwe positie

Icahn heeft ingestemd met een zogenaamde standstill agreement. Als onderdeel daarvan heeft hij beloofd om zijn aandeel in het bedrijf te beperken tot 20 procent. De raad van bestuur wordt nu uitgebreid naar tien directeurs. Mogelijk komt er nog een elfde positie als er een nieuwe CEO is aangewezen.

Volgens de overeenkomst nomineert Icahn geen andere directeurs voor de raad van bestuur in 2020. Daarnaast steunt hij de nominaties van het bedrijf.