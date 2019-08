Zscaler en Skybox bundelen krachten voor betere cloud firewall-integratie

Zscaler en Skybox Security werken samen om twee van hun producten met elkaar te verbinden voor betere end-to-end bescherming. De twee bedrijven zullen het Cloud Firewall-product van Zscaler gaan combineren met de Skybox Security Suite.

Dit laatste product biedt bedrijven visibility, kwetsbaarheidcontrole en firewall- en netwerkgarantie. Informatie vanuit Zscaler zal rechtstreeks in de firewall en modules voor netwerkbeveiliging worden ingevoerd. Klanten die Zscaler Cloud Firewall gebruiken, kunnen er zo voor zorgen dat ze gemakkelijker beleid kunnen naleven en automatisch problemen kunnen markeren.

“Organisaties hebben een naadloze manier nodig om een consistent en compliant beleid aangaande het netwerk te leveren”, aldus Punit Minocha, SVP business and corporate development bij Zscaler, in een verklaring. “De snelle en veilige, op beleid gebaseerde toegang van het Zscaler-cloudplatform verbindt de juiste gebruiker met de juiste service of toepassing. In combinatie met de Skybox-oplossing voor het beheer van securitybeleid, vereenvoudigen we het beheer en stellen we klanten in staat om hun beleid te migreren naar moderne cloudarchitectuur.”

Cloudcontainers steeds kwetsbaarder

Eerder publiceerde Skybox al een rapport over kwetsbaarheden en ontwikkelingen aangaande securitybedreigingen, meldt CloudTech. Hierin werd beschreven dat cloudcontainers steeds kwetsbaarder werden, namelijk met ongeveer 46 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit ging volgens Skybox gepaard met zowel goed als slecht nieuws: het goede nieuws is dat er maar weinig misbruikmogelijkheden bekend waren voor deze kwetsbaarheden, maar tegelijkertijd worden netwerken steeds complexer. Dit betekent dat het steeds moeilijker wordt om zwakke punten te kunnen overzien en oplossen.

“Het is cruciaal dat klanten een manier hebben om kwetsbaarheden op te sporen, zelfs als hun omgeving regelmatig verandert”, vertelde Amrit Williams, VP products van Skybox, hierover. “Ze moeten ook de exploiteerbaarheid en blootstelling van die kwetsbaarheden binnen hybride netwerken beoordelen en deze prioriteren naast de kwetsbaarheden van de rest van de omgeving – on-premise, virtuele netwerken en andere clouds.”