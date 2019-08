Axis maakt met Live Privacy Shield mensen in videostreams onherkenbaar

Axis meldt in een persbericht dat het bedrijf Axis Live Privacy Shield lanceert, een edge analytics-product voor camera’s. Met deze software is het mogelijk om personen in videostreams te maskeren uit privacy-overwegingen.

De software maakt personen in videostreams in real-time onherkenbaar. Op deze manier wordt het makkelijker om te voldoen aan de privacyregelgeving. Ook kunnen gebruikers met deze oplossing bewegingen op locatie automatisch herkennen. De software draait direct op bepaalde camera’s van Axis, dus zijn servers niet meer nodig. Ook is het product zo eenvoudig op te schalen, meldt het bedrijf.

Axis Live Privacy Shield gaat als volgt te werk: de software kan als het ware een achtergrond instellen bij live camerabeelden, waarna een transparant masker toegepast kan worden op delen van de beelden die veranderen. Bewegende personen of objecten worden in real-time veranderd in transparante objecten tegen een bepaalde achtergrond. De personen en/of objecten worden zo dus onherkenbaar.

Deels toepassen ook mogelijk

Deze herkenning en maskering van dynamische beelden worden in de default-instelling toegepast op het volledige beeldveld van de camera. Gebruikers kunnen echter ook bepaalde delen van het beeld kiezen waarop de techniek wel of niet wordt toegepast. Denk aan een camera die gericht is op een transportband met bewegende voorwerpen, waarbij de voorwerpen niet onherkenbaar hoeven zijn maar de personen die in beeld komen wel. Ook kan het systeem zo ingesteld worden dat er een aparte stream zonder dynamische maskering wordt gecreëerd naast het origineel. Op die manier kunnen personen met de juiste bevoegdheid wel de verborgen delen bekijken, bijvoorbeeld bij een veiligheidsincident.

Axis Live Privacy Shield is volgens het bedrijf geschikt voor videobewaking op afstand of voor op plekken waar privacyregels het maken van onbewerkte opnamen voorkomt. Streams die bijvoorbeeld alleen bedoeld zijn om processen te bewaken kunnen zo makkelijk privacy-compliant worden gemaakt. Het product is tot nu toe alleen beschikbaar in bepaalde Europese landen, o.a. Nederland, België en Luxemburg.