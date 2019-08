Nieuwe Cloudflare-dienst Magic Transit belooft een slimmer en beter netwerk

Cloudflare heeft het nieuwe product Magic Transit gelanceerd, dat bedrijven een ‘slimmer, beter, sterker en goedkoper’ netwerk moet opleveren. Diensten worden hiermee beschermd tegen DDoS-aanvallen en snelheden worden verhoogd.

De nieuwe dienst, Magic Transit, ondersteunt alle IP-protocollen en -standaarden, schrijft The Next Web. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook mail-servers verbonden worden met de dienst.

Beveiliging en optimalisatie

Al het verkeer wordt met de tool door het netwerk van datacentra van Cloudflare gestuurd. Die datacentra staan in 193 steden in 91 landen, waaronder diverse opkomende markten. Daardoor is Magic Transit dus ook goed in te zetten voor klanten in Afrika en Azië.

Magic Transit bevat bovendien een reeks netwerkbeveiligingstools. Het gaat bijvoorbeeld om het filteren van packets en firewalls. Daarnaast zijn er functies aanwezig die handig kunnen zijn voor applicaties met hoge eisen, zoals load balancing en verkeersmanagement.

Het netwerk van Cloudflare maakt veel gebruik van kunstmatige intelligentie. Hiermee kan de latency afnemen en worden bottlenecks voorkomen. Dat is bijvoorbeeld handig bij applicaties die prestatie-gevoelig zijn.

VPN

Cloudflare breidde zijn portfolio in april ook al uit met een VPN-dienst genaamd Warp, waarmee mobiele verbindingen sneller en meer privé gemaakt moeten worden.

De dienst onderscheidt zich van andere door onder meer betere prestaties te bieden. Zo worden pagina’s sneller geladen dankzij technieken van het bedrijf. Ook gebruikt het de Domain Name System-dienst met hoge snelheden dat vorig jaar gelanceerd werd. Daardoor worden URL’s die gebruikers in hun browsers invoeren sneller gematcht met de IP-adressen van websites.

Warp werd in eerste instantie beschikbaar als gratis variant. Later moet er ook een betaalde versie komen met de Argo-Technologie van het bedrijf. Argo is een systeem dat het verkeer in het Cloudflare-netwerk optimaliseert. Vertragingen moeten daarmee met 35 procent verlaagd worden.