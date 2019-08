Canonical breidt ZFS-ondersteuning uit voor Ubuntu

Canonical gaat de ondersteuning voor ZFS op Ubuntu uitbreiden in Ubuntu 19.10, door ZFS on-root toe te voegen als installatieoptie. De nieuwe ondersteuning is gebaseerd op het ZFS-on-Linux-project, dat op zijn beurt weer is gebaseerd op code die geport is vanuit OpenSolaris, het open-source besturingssysteem van Sun Microsystems.

ZFS on-root betekent in feite dat ZFS het kernbestandssysteem wordt voor het opstarten van het systeem. Ubuntu versie 19.10 zal met ZFS op Linux 0.8.1 worden geleverd. Ubuntu ondersteunde al langer ZFS, voor gebruik met de LXD-container hypervisor, maar nu wordt ZFS on-root toegevoegd als een experimentele installatie-optie. Ook komt er een uitbreidbare layout, voor het geval dat er later nog serverondersteuning komt.

Ubuntu-versie 19.10, oftewel Eoan, wordt in oktober verwacht. Verdere functies zijn onder andere data integrity checks, ingebouwde RAID, ingebouwde encryptie, deduplication en copy-on-write cloning, ingebouwde compressie, ondersteuning voor TRIM voor SSD’s, en recovery voor storage pools door middel van snapshots. Ubuntu Eoan zal ZFS ondersteuning hebben in het GRUB-menu, inclusief een optie om het bestandssysteem terug te zetten naar een eerder punt op basis van snapshots.

De keerzijde van ZFS is dat de configuratie complex is en de systeemeisen hoog zijn, met name qua werkgeheugen. Canonical streeft ernaar om ZFS eenvoudiger te beheren, en tegelijkertijd de mogelijkheid te behouden om het systeem handmatig te verbeteren. Hiervoor heeft het team een nieuwe daemon gecreëerd, genaamd zsys, die wordt geïntegreerd in GRUB en helpt bij het beheren van complexe ZFS lay-outs. De ondersteuning voor ZFS on root is experimenteel, en in de aankondiging wordt het volgende benadrukt: “We willen mensen niet aanmoedigen om het al te gebruiken op productiesystemen, of in ieder geval niet zonder regelmatige back-ups.”

Problemen met licenties

ZFS valt onder de Common Development and Distribution License van Sun. Er klinken verschillende geluiden over de compatibiliteit van CDDL met de General Public License versie 2 (GPLv2), die gebruikt wordt voor Linux, zo meldt The Register. In 2016 kwam het juridische team van Canonical in ieder geval tot de conclusie dat het toegestaan was om ZFS als een zelfstandige kernelmodule te distribueren. De Software Freedom Conservancy, een non-profit organisatie die open-source software promoot, was het daar niet mee eens: “CDDLv1 is onverenigbaar met de GPLv2, dus distributie van de binairies is niet toegestaan.” Als ZFS meer zou gaan worden gebruikt met Ubuntu is het mogelijk dat licentieonzekerheid een obstakel gaat vormen.