VMware wil zusterbedrijf Pivotal Software overnemen

VMware en Pivotal Software zijn in gesprek over een acquisitie. Ongeveer vijf jaar geleden raakte Pivotal Software juist nog meer los van VMware en EMC Corporation (nu Dell EMC). Momenteel zijn VMware en Pivotal Software voor het overgrote deel in handen van Dell Technologies.

De bedrijven zeggen in gesprek te zijn over een acquisitie ter waarde van 15 dollar per aandeel. Dat is 80 procent meer dan wat de aandelen van Pivotal Software op de beurs waard zijn, schrijft Silicon Angle.

De twee bedrijven brachten het nieuws naar buiten door documenten over de acquisitie in te leveren bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Daarin staat dat Pivotal Software en VMware “overgaan tot onderhandelingen over definitieve overeenkomsten” om alle Class A-aandelen van Pivotal over te nemen.

Een mogelijke reden dat de twee bedrijven terug bij elkaar komen, is dat Pivotal Software slechte financiële resultaten boekte dit jaar. Het bedrijf had in april 2018 een beursgang, die in eerste instantie vrij goed ging. In juni daalden de aandelen echter hard na teleurstellende resultaten van het eerste kwartaal. Ook werden de omzetverwachtingen voor 2019 toen verlaagd.

Pivotal Software

Pivotal Software heeft als belangrijkste product een commerciële versie van het open source Cloud Foundry-platform. Die versie heet Pivotal Application Service en wordt gebruikt voor software-ontwikkeling.

Met het platform moet het voor ontwikkelaars eenvoudiger worden om apps die op diverse cloud-platformen draaien te bouwen, testen, deployen en opschalen.

Pivotal Software werkt al jaren nauw samen met VMware. Veel van dat werk omvat het integreren van de Kubernetes container orchestratie manager in zijn platform. Dit doen de twee bedrijven via hun gezamenlijke Pivotal Container Service. De dienst handelt veel complexe configuratietaken af, waardoor ontwikkelaars meerdere Kubernetes-clusters op schaal kunnen beheren.

Essential PKS

In februari dit jaar verscheen een nieuwe, uitgeklede versie van de Pivotal Container Service (PKS). De dienst – Essential PKS – is opgezet voor bedrijven die een meer modulaire aanpak willen gebruiken bij het deployen van software-containers.

Essential PKS mist verder de geïntegreerde componenten van Enterprise PKS. Daarmee is de dienst meer geschikt voor klanten die een bare bones-infrastructuur willen. Die infrastructuren zijn eenvoudiger aan te passen.