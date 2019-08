Slack komt met nieuwe features voor IT-admins

Slack heeft nieuwe API’s gelanceerd voor zijn platform, waarmee IT-admins de interne chat-kanalen binnen hun bedrijf eenvoudiger kunnen managen. De API’s zijn specifiek gericht op enterprise-klanten met veel workspaces.

Eén van de API’s richt zich op externe diensten, schrijft Silicon Angle. Slack heeft een ecosysteem met ruim 400.000 apps en integraties, waarmee de functies van het platform zelf op verschillende manieren aangepast worden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld documenten uit een deeldienst halen, zonder de chat te verlaten.

In een enterprise is het echter van belang dat gereguleerd wordt welke apps geïnstalleerd mogen worden, om ervoor te zorgen dat dergelijke apps geen zakelijke data compromitteren of ander beleid van het bedrijf schenden.

Automatisering

Die taak wordt door de nieuw API geautomatiseerd. Admins kunnen zelf regels opstellen waarmee apps goed gekeurd kunnen worden. Die regels gebruikt Slack vervolgens om externe apps toe te staan of af te wijzen, zonder dat het IT-team hier handmatig wat voor hoeft te doen.

Geautoriseerde apps kunnen bovendien op een lijst terecht komen en bedrijven kunnen bredere toestemmingsregels opstellen. Zo kan er een algemeen beleid opgesteld worden waarmee gebruikers verbinding mogen maken met alle clouddiensten die in de software-database van het bedrijf staan.

Slack rolt daarnaast API’s uit om andere aspecten te automatiseren. Zo wordt het mogelijk om volledig geautomatiseerd een nieuwe workspace op te zetten, deze speciaal voor admins te maken en gebruikers uit te nodigen voor de workspace.

Aankondigingskanalen

Slack heeft verder een geheel nieuwe mogelijkheid aan zijn platform toegevoegd, waarmee gebruikers normale chat-kanalen kunnen omzetten in aankondigingskanalen. Dit zijn kanalen die bedoeld zijn voor een specifiek onderwerp, zoals nieuws over de organisatie.

De kanalen bevatten gelimiteerde toestemming voor het plaatsen van berichten, waardoor alleen specifieke gebruikers berichten mogen plaatsen.

De nieuwe API’s volgen een week nadat Slack de beveiliging van zijn platform verhoogde. Zo kunnen beheerders vanaf nu eisen dat gebruikers Touch ID of Face ID gebruiken of een toegangscode op een mobiel apparaat invoeren, voor ze de chat kunnen gebruiken. Ook komt er een dashboard om dit type beveiliging op één plek te beheren.