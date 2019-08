Rubrik laat bedrijven meer waarde uit hun data halen met nieuwe diensten

Rubrik heeft zijn diensten en mogelijkheden uitgebreid om klanten te helpen meer waarde uit hun data te halen. Zo heeft het nieuwe tools toegevoegd aan de Andes 5.1-release, die nu als bètaversie beschikbaar is.

Rubrik heeft Andes 5.1 voorzien van tools voor data governance, disaster recovery orchestration en continuous data protection, meldt ZDNet. Eén van die tools is Polaris Sonar, dat machine learning gebruikt om gevoelige data in een enterprise-omgeving automatisch te vinden, classificeren en melden. Op die manier moet het risico op datalekken en compliance-boetes verkleind worden.

Sonar heeft in de bèta goede reacties gekregen, stelt Rubrik. De Amerikaanse stad Sioux Falls in de staat South Dakota heeft de dienst al in gebruik en elimineerde daarmee het management van spreadsheets en handmatige scripting. De stad wist de operationele kosten daardoor met ruim 90 procent te verlagen.

Sonar is bovendien zo gebouwd dat het data naar bovenhaalt die relevant is om te voldoen aan de Health Insurance Portability and Accountability Act, de Payment Card Industry-standaarden en de GDPR in Europa. Gebruikers kunnen ook zelf analyses maken om te zoeken naar informatie die belangrijk is voor hen.

AppFlows

Ook nieuw is Polaris AppFlows, dat disaster recovery orchestration en -testing mogelijk maakt. Daarnaast stelt het gebruikers in staat om applicaties te migreren van datacentra naar AWS.

Enterprises kunnen deze tool gebruiken om snapshots van virtuele machines om te zetten in EC2 instances op een Amazon Virtual Private Cloud. Hoewel het maken van een back-up en disaster recovery aparte segmenten zijn, is er volgens Rubrik wel veel “synergy” tussen de twee.

De nieuwe versie van Andes 5.1 bevat tot slot continuous data protection voor Rubrik Cloud Data Management en het Rubrik Polaris SaaS-platform. Andere verbeteringen omvatten geautomatiseerde cloud-native bescherming van grootschalige AWS- en Azure-deployments via Polaris GPS en Smart Data Tiering voor Azure. Hiermee is het mogelijk om data automatisch van hot storage naar cold storage te verplaatsen.