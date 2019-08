Microsoft en Informatica helpen enterprises met cloud-migratie van data analytics

Microsoft en Informatica gaan samenwerken om het eenvoudiger te maken hun data analytics-processen naar de cloud te migreren. Enterprises moeten daardoor verleid worden om de cloud-gebaseerde Azure SQL Data Warehouse-dienst te gebruiken.

Microsoft richt zich specifiek op enterprises die hun data-analytics workloads on-premise verwerken op gespecialiseerde apparaten van bedrijven als MicroFocus, Teradata en IBM, schrijft Silicon Angle. Veel van dit soort bedrijven kijken nu naar manieren om de workloads naar de cloud te brengen, zodat ze gemakkelijker integreren met nieuwere cloud-gebaseerde technologieën.

Die ontwikkeling resulteerde in de opkomst van Azure SQL Data Warehouse en vergelijkbare diensten van concurrenten. “Als klanten hun analytics-workloads niet naar de cloud migreren, wordt het moeilijk om de volledige potentie die hun data heeft in te zetten”, aldus John Chirapurath, general manger van Azure Data & AI.

Drie hulpmiddelen

Microsoft en Informatica gaan nu dus samenwerken om die migratie te vereenvoudigen. Dit doen ze op drie manieren, waaronder met een gratis evaluatie. Daarbij werken de bedrijven samen om aan te tonen welke data er verbonden is met hun data warehouse en wordt er een migratie gesimuleerd. Dit om de waarde van het verhuizen naar Azure aan te tonen.

Ook bieden de bedrijven een gratis code conversion, waarbij bestaande schema’s omgezet worden zodat data eenvoudig gemigreerd kan worden naar een nieuw platform. Dit kost normaal gesproken veel tijd en geld, maar Microsoft en Informatica doen het gratis als een klant echt wil migreren. Microsoft levert daarbij ook een gratis abonnement van 30 dagen op SQL Data Warehouse.

Tot slot zeggen de bedrijven de benodigde experts op locatie te leveren. Die experts moeten klanten helpen bij de daadwerkelijke migratie van de data analytics-workloads naar Azure. Die experts helpen bij de eerste assessment, voeren de proof of value uit en bieden best practice-richtlijnen tijdens de migratie.