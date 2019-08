Microsoft lanceert cloudopslagdienst voor data-intensieve workloads

Microsoft heeft zijn SSD-opslagdienst Azure Ultra Disk algemeen beschikbaar gemaakt in drie van zijn cloud-regio’s. De dienst is ontworpen voor data-intensieve workloads.

Microsoft zelf beschrijft Azure Ultra Disk als een next-generation distributed block storage-dienst, ontworpen om te werken met Azure virtual machines met een hoge throughput en een hoge input en output. Dat schrijft Silicon Angle.

De dienst is onder meer goed in te zetten voor data-intensieve workloads als SAP HANA, top tier databases en workloads met veel transacties, aldus het bedrijf.

Veel aan te passen

Gebruikers hebben vrij veel keuzes bij Azure Ultra Disk. Zo is het mogelijk om te kiezen uit diverse opslagopties van 4GB tot 64 terabytes. Ook is het mogelijk om de throughput-eisen aan te passen van 300 megabit per seconde tot 2.000 MB per seconde. De input/output-operaties kunnen ingesteld worden tussen 1.200 IO’s per seconde en 160.000 IO’s per seconde.

Al deze mogelijkheden om de dienst aan te passen naar eigen eisen, geeft als voordeel dat gebruikers de schijfprestaties dynamisch kunnen schalen op basis van hun workload-eisen, zonder de virtual machines te moeten herstarten.

Instellingen kunnen doorlopend aangepast worden en worden binnen een uur actief.

Drie kopieën

Azure Ultra Disk gebruikt verder lokale redundante opslag om drie kopieën van de data in een enkele Azure Availability Zone te bewaren.

Daarnaast vertrouwen ze op “virtual disk client”-technologie, dat metadata op disk mappings biedt. Daarmee kan de client direct met de opslagservers praten, waardoor latency verlaagd wordt en er prestaties geleverd moeten worden die vergelijkbaar zijn met enterprise flash disk arrays.

Azure Ultra Disk is vanaf nu algemeen beschikbaar in de regio’s East US 2, Noord-Europa en Zuidoost-Azië. Azure Ultra Disk heeft een prijs per uur, waarbij de kosten afhangen van hoe groot een schijf precies is en wat de configuratie voor de prestaties is.