Asana Workload moet burnouts helpen voorkomen

Asana heeft een nieuwe functie gelanceerd voor zijn betalende gebruikers, die moet helpen om burnouts te voorkomen. De functie genaamd Workload doet dit door het eenvoudiger te maken voor bedrijven om werk eerlijk te distribueren over teams en het eventueel opnieuw te distribueren.

Asana is een platform voor werk-management dat geleid wordt door Facebook-medeoprichter Dustin Moskovitz. Het bedrijf stelt dat de meest productieve en gelukkigste teams degene zijn die duidelijkheid hebben over wie wat wanneer doet.

“De huidige werkplek heeft meer manieren dan ooit om te communiceren en samen te werken, maar de meerderheid van de teams gebruikt nog steeds verouderde spreadsheets en e-mailgesprekken om werk te plannen en te managen”, aldus Alex Hood, Head of Product bij Asana, tegenover TechCrunch.

Workload

Workload moet hier dus bij helpen. De functie biedt een centraal overzicht van hoeveel werk een team op dit moment aan kan. Teamleden kunnen bijvoorbeeld hun werkuren aangeven.

De functie is al uitgeprobeerd door diverse bedrijven, waaronder fast food-keten Panera. Jenny Williams, marketing traffic-manager bij Panera Bread, stelt dat het bedrijf voor de functie geen eenvoudige manier had om te zien wat een team per week kon doen.

Williams geeft aan met Workload eenvoudig te kunnen zien wat de toegewezen taken zijn en dat teamleden kunnen onderhandelen over de deadline.

Veel mensen met klachten

Asana zelf stelt bovendien dat burnouts een groot probleem zijn. Volgens eigen onderzoek van het bedrijf voelt 80 procent van de kenniswerkers wereldwijd zich constant overwerkt en dichtbij een burnout.

Volgens onderzoek van TNO uit januari voelen werknemers in Nederland ook steeds meer druk en neemt het aantal burnout-klachten toe, zo schreef NRC toen. In 2017 zei bijna 40 procent van de werknemers bijvoorbeeld dat hun wek “vaak” of “altijd” hoge eisen aan hen stelt, tegenover 35 procent tien jaar eerder.

Over het daadwerkelijk aantal burnouts in Nederland zijn geen cijfers bekend.