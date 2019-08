Dell en AT&T werken samen aan open source 5G network edge-infrastructuur

Dell Technologies en AT&T werken samen aan een open source infrastructuur, waarmee de “network edge” mogelijk wordt gemaakt voordat de transitie van 4G naar 5G plaatsvindt. De twee bedrijven hopen dat andere netwerkoperators gaan standaardiseren op hun blauwdruk voor 5G-infrastructuur.

Met de “network edge” of “rand van het netwerk” wordt verwezen naar edge computing, waarbij data die door mobiele apparaten gemaakt wordt, dichterbij de bron wordt verwerkt. Meestal is dit onsite. Daardoor hoeft de data geen lange weg door routers, datacentra en de cloud af te leggen.

Het voordeel van edge computing is dat organisaties de data bijna in real-time kunnen analyseren. Voor veel industrieën is dat cruciaal, aangezien beslissingen snel genomen moeten worden.

5G als vereiste

Dell en AT&T stellen nu dat 5G een belangrijk aspect is om de network edge mogelijk te maken, omdat het leidt to “meer dynamische, agile edge compute-, opslag- en networking-oplossingen op een niet eerder geziene schaal”, schrijft Silicon Angle.

Om 5G mogelijk te maken, moeten bestaande netwerkinfrastructuren echter ook veranderen. Die infrastructuren moeten omgezet worden in gedistribueerde architecturen op basis van Network Functions Virtualization en andere Software-Defined technologieën.

De nieuwe netwerken zijn noodzakelijk om de aflevering en het beheer van mobiele diensten en nieuwe analytics-gedreven telemetrie te automatiseren, om consistente dienstniveaus mogelijk te maken, stellen de bedrijven.

Gezamenlijk doel versnellen

Amy Wheelus, vice president van AT&T Network Cloud, stelt dat de samenwerking het “bredere doel van de gemeenschap om het voor operators zo eenvoudig mogelijk te maken om een open infrastructuur in te zetten en te beheren ter ondersteuning van SDN en andere workloads” kan versnellen.

In Nederland wordt 5G vanaf 2020 uitgerold, nadat er eind 2019 of begin 2020 veilingen zijn geweest voor de vereiste frequenties. Aan die veilingen mogen zeker drie providers meedoen, zo besloot het kabinet in juni dit jaar.