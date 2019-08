Oracle klaagt startup CryptoOracle aan voor inbreuk op handelsmerk

CryptoOracle, een blockchain-gebaseerde investerings-startup uit New York, is aangeklaagd door de softwaregigant Oracle voor het gebruiken van de merknaam. Oracle eist dat de startup een andere naam gaat gebruiken.

De klacht van Oracle komt erop neer dat de startup bewust de merknaam CryptoOracle heeft gekozen. Dit “om in te spelen op de reputatie van Oracle als een innovator en leider binnen de technologie-industrie, en om bij de consumenten de goodwill op te roepen die Oracle heeft opgebouwd met zijn eigen beroemde merk”.

CryptoOracle beschrijft de activiteiten van het bedrijf als “het helpen opbouwen, groeien en betrekken van gedecentraliseerde gemeenschappen”. De beleggingsfirma, opgericht in 2017, claimt ook advies te geven aan blockchainbedrijven en ondernemers. Het bedrijf staat bekend om de promotie van CryptoMondays. Dit zijn educatieve evenementen die plaatsvinden in steden over de hele wereld.

Publiciteit

CRN meldt dat CryptoOracle recent in de openbaarheid kwam door een interview op de Amerikaanse televisie met Louis Kerner, CEO van het bedrijf. Oracle biedt zelf cloud-gebaseerde blockchain services aan via Oracle Blockchain Platform. Afgezien van de verwarring die voortkomt uit de naam, claimt Oracle geen probleem te hebben met wat CryptoOracle doet.

“Terwijl Oracle normaal gesproken sommige van de activiteiten van de aangeklaagden zou verwelkomen, zoals evenementen die gericht zijn op het bevorderen van een gemeenschap rond innovatieve en nieuwsgierige blockchain-enthousiastelingen, kan Oracle het gebruik van zijn beroemde handelsmerk door CryptoOracle niet tolereren,” zo luidt de aanklacht.

Tegen de achtergrond van die uitspraak is het overigens saillant dat advocaten van Oracle claimen dat het bedrijf het recht heeft om de winst van de startup op te eisen.