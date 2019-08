’90 dagen uitstel voor handel Amerikaanse bedrijven met Huawei’

Reuters meldt op basis van bronnen dat het Amerikaanse Commerce Department waarschijnlijk uitstel gaat geven aan Huawei voor het zakendoen met Amerikaanse bedrijven. Het plan is bedoeld als teken van “good faith”, zo stelt Larry Kudlow, directeur van de Amerikaanse National Economic Council.



Larry Kudlow meldde dat het Chinese bedrijf drie maanden extra krijgt om de activiteiten met bestaande klanten te verlengen. Op het moment zijn er bredere onderhandelingen gaande tussen de VS en China, die zich momenteel in een handelsoorlog bevinden.

Reuters meldt dat 11 miljard dollar aan componenten voor de producten van het Chinese bedrijf afkomstig was van Amerikaanse leveranciers. Meer dan 50 Amerikaanse leveranciers hebben al een aanvraag voor uitstel gedaan. De Amerikaanse Commerce Secretary Wilbur Ross verwacht verder nog meer aanvragen te krijgen in de komende tijd.

Verklaring Trump

De Amerikaanse president Trump meldde afgelopen zondag echter dat hij bij voorkeur geen zaken met het Chinese bedrijf Huawei doet. Dit dus ondanks het feit dat eerder al bekend werd dat de Amerikaanse Trade Commission uitstel geeft voor handel met Amerikaanse bedrijven. Tegen het licht van die plannen is het onduidelijk wat Trumps precieze intentie is betreffende de Chinese technologiegigant.

Op zondag vertelde Trump aan verslaggevers voor de Air Force One in New Jersey dat hij geen zaken wilde doen met Huawei om de nationale veiligheid te beschermen. “Op dit moment lijkt het er veel meer op dat we geen zaken gaan doen,” zei Trump. “Ik wil geen zaken doen omdat dit een nationale veiligheidsdreiging vormt en ik geloof dat de media het op de verkeerde manier hebben uitgelegd.”

Hij meldde verder dat bepaalde delen van Huawei’s activiteiten wel kunnen worden vrijgesteld van een breed handelsverbod, maar dat dit “zeer ingewikkeld” zou zijn. Hij verklaarde niet of de “tijdelijke algemene tijdelijke licentie” zoals hierboven beschreven verlengd wordt.