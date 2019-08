‘EU ligt achter in AI-wedloop, China wint terrein’

De VS loopt voorop in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), met China op een tweede plek. De EU komt echter steeds meer achter te liggen, zo meldde het Center for Data Innovation vandaag. Ook voorspelt het instituut dat China de komende jaren een snelle ontwikkeling zal blijven doormaken.

Het rapport laat zien dat alle drie de regio’s grote mogelijkheden hebben, maar de EU zal waarschijnlijk met de meeste problemen worden geconfronteerd. In geen enkele van de zes gemeten categorieën speelt de regio namelijk een leidende rol.

“AI is de volgende golf van innovatie, en het over het hoofd zien van deze kans zal een bedreiging vormen voor de economische en nationale veiligheid van een regio”, zo meldt Daniel Castro, directeur van het Center for Data Innovation, in een verklaring. “De EU beschikt over een sterke talent pool en een actieve onderzoeksgemeenschap, maar zal geen gelijke tred houden met China en de Verenigde Staten, tenzij de huidige AI-initiatieven cruciaal versterkt worden,” aldus Castro.

Het Center deed onderzoek in zes categorieën: talent, onderzoek, ontwikkeling, adoptie, data en hardware. Op basis van een maximale score van 100 punten bleek dat de VS met 44,2 punten de leiding hadden. China kwam met 32,3 punten op de tweede plaats, en de Europese Unie volgde met 23,5 punten.

Sterke en zwakke punten

Uit de studie bleek dat de VS duidelijk leiderschap toont in vier van de zes categorieën: talent, onderzoek, ontwikkeling en hardware. China is koploper op het gebied van adoptie en data. De EU staat wel op de tweede plaats in vier categorieën: talent, onderzoek, ontwikkeling en adoptie. Specifiek is de regio bijzonder sterk in de categorie onderzoek.

“De EU heeft het talent om met China en de Verenigde Staten te concurreren in AI, maar er is een duidelijke kloof tussen de hoeveelheid AI-talent en de ontwikkeling en adoptie ervan,” aldus Eline Chivot, senior beleidsanalist van het Center for Data Innovation, in een verklaring. “De EU moet voorrang geven aan beleid om talent te behouden, onderzoekssuccessen om te zetten in bedrijfsapplicaties, grotere bedrijven te laten groeien die beter kunnen concurreren op de wereldmarkt en de regelgeving te hervormen om het gebruik van gegevens voor AI beter mogelijk te maken”.

Volgens de studie heeft China een groot gebrek aan talent in vergelijking met de EU en de VS. Wel heeft het land een groot voordeel wat betreft beschikbare gegevens voor de ontwikkeling en adoptie van AI’s. De VS is een AI-leider geworden. Dit komt grotendeels door de kracht van gevestigde technologiegiganten die veel in de branche hebben geïnvesteerd. Wel moet er meer gebeuren om het talent verder uit te breiden als de VS die positie wil vasthouden.