Google introduceert shortcuts voor bestanden in Google Drive

Google Drive krijgt een shortcut-functie om bestanden te kunnen bereiken, vergelijkbaar met snelkoppelingen zoals deze in Windows gebruikt worden. Tot nu toe moesten gebruikers die een snelkoppeling naar een bestand in een gedeelde map wilden creëren een kopie van het bestand maken, waardoor de versies niet meer overeenkwamen.

Google meldt dat de nieuwe functie precies werkt zoals een snelkoppeling in Windows. De koppeling kan overal worden geplaatst zonder effect te hebben op het bestand in kwestie. De bestandstypes die ondersteund worden zijn Docs, Slides, Sheets, JPG’s, PDF’s, mappen en Office-bestanden. Momenteel is het niet mogelijk om een snelkoppeling naar een bestand te maken. De stappen die gebruikers moeten doorlopen kunnen dus nogal ingewikkeld worden als een bestand zich onder een hiërarchie van meerdere mappen in een gedeelde Drive bevindt.

Delen van bestanden

De functie “Add to My Drive” zal worden uitgebreid met een “Add shortcut to Drive”-functie. Snelkoppelingen zullen zichtbaar zijn voor iedereen die toegang heeft tot een bepaalde map of Drive. Dit maakt het overzichtelijk en snel om bestanden toegankelijk te maken voor gebruikers. Ook kunnen gebruikers een snelkoppeling maken in gedeelde map, naar een bestand in een andere gedeelde map. Dit betekent dat het delen van bestanden met meerdere groepen ook veel makkelijker wordt.

De functie zal worden uitgerold bij beta-gebruikers van G Suite, het zakelijke productiviteits- en collaborationplatform van Google. De techgigant heeft niet laten weten wanneer de functie ook beschikbaar wordt voor niet-G Suite-gebruikers, of wanneer de functie volledig openbaar wordt. Als beta-gebruikers de nieuwe functie willen uitproberen moeten ze een online formulier invullen.