CloudBees start preview van Software Delivery Management-platform

Software delivery tool provider CloudBees heeft een preview aangekondigd van zijn nieuwe software delivery management (SDM)-platform. Het product is bedoeld om de samenwerking tussen allerlei soorten teams makkelijker te maken.

Het platform moet ingezet kunnen worden door teams die kunnen bestaan uit werknemers als marktonderzoekers, programmeurs of zelfs klantenservicemedewerkers, voor betere bedrijfsresultaten. CloudBees’ manier van SDM werkt door middel van het verbinden van processen en workflows. Dit gaat gepaard met het vastleggen van gegevens, tijdens het ontwikkelingsproces. De bedoeling is om zo meer transparantie te bereiken.

“CloudBees-solution for SDM”, zoals het nu nog heet, is niet bedoeld om een van de huidige producten van het bedrijf te vervangen. In plaats daarvan heeft het bedrijf het plan om de huidige producten als modules te integreren, aldus Shawn Ahmed, VP marketing bij CloudBees, in een blogbericht.

Preview

DevClass meldt dat klanten zich in dit stadium kunnen inschrijven voor de preview-fase, wat moet leiden tot het “vormgeven” van de oplossing om aan de behoeften van klanten te voldoen. Dat is volgens Ahmed waar gebruikers van SDM naar moeten streven: software maken die “voldoet aan de wensen van de klant”.

De SDM-productpagina geeft wat inzicht in hoe het platform zich de komende maanden zal ontwikkelen. De preview geeft vroegtijdige toegang tot een module voor value stream management. Ook een dashboard voor data- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot een product is beschikbaar. Daarnaast is er functionaliteit die informatie geeft over het leveren van features. Een efficiënt dashboard en het beheer van de uitrol van features zijn gepland als de eerstvolgende beschikbare features.

Verder heeft CloudBees ook de nieuwste releases van de producten Accelerator en Flow onder de aandacht gebracht. Beide producten zijn in april 2019 bij het bedrijf gevoegd door de overname van Electric Cloud.