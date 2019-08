‘Mitel doet bod om Avaya over te nemen’

Avaya heeft een bod van Mitel om het bedrijf over te nemen in overweging genomen, meldt Bloomberg. De deal zou volgens bronnen uiteindelijk een telecombedrijf creëren met een waarde van meer dan 5 miljard dollar (4,5 miljard euro).

De Amerikaanse en Canadese telecomvendoren waren al sinds april in gesprek. Er waren toen dan ook al geruchten over een overname, maar nu ligt er dus een kant-en-klare deal op tafel. Bronnen melden dat Avaya dit aanbod van Mitel nu serieus in overweging heeft genomen. De deal zou volgens bronnen van Bloomberg leiden tot een waarde van meer dan 20 dollar per aandeel bij het nieuwe bedrijf. De investeerders van Mitel zouden ongeveer een derde van het bedrijf in handen krijgen. Verder zou het nieuwe bedrijf wel beursgenoteerd blijven.

Verwachtingen

Mitel zou een gecombineerde opbrengst van minstens 250 miljoen dollar per jaar verwachten, mocht de deal doorkomst vinden. Het bedrijf is ook van plan om 150 miljoen dollar te investeren. Dit bedrag zou bedoeld zijn om aandelen terug te kopen. Mitel is onderdeel van de private equity-firma Searchlight Capital. Geen van deze bedrijven bracht officieel iets naar buiten over de status van de deal.

Avaya liet op 13 augustus weten dat een aantal deals met één van meerdere mogelijke partners werd besproken. Het is niet helemaal duidelijk of dit specifieke aanbod van Mitel daar toen ook bij hoorde. Avaya liet toen in ieder geval weten dat binnen 30 dagen een beslissing wordt genomen over één van deze deals. Bloomberg meldt verder dat aandelen in Avaya flink omhoog schoten na het bekendmaken van het nieuws.