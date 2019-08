Microsoft neemt jClarity over om Java-workloads op Azure te optimaliseren

Java-bedrijf jClarity is overgenomen door Microsoft. Met de overname hoopt Microsoft dat Java-workloads op Azure soepeler zullen draaien. Het is niet bekendgemaakt hoeveel Microsoft voor jClarity betaalt.

Uit de blogpost waarin het nieuws naar buiten werd gebracht blijkt dat Microsoft het Azure-platform beter wil maken voor Java-klanten, zowel ontwikkelaars en eindgebruikers. jClarity biedt tools aan voor Java-software-projecten; meerdere producten van Microsoft zelf zijn in deze programmeertaal gebouwd.

Censum van jClarity kan bijvoorbeeld inefficiënte delen van software herkennen. Illuminate, een ander product van het bedrijf, identificeert performance issues met applicaties. Ook kan dit onderdeel machine learning gebruiken om automatisch oplossingen voor problemen te suggereren aan gebruikers.

In de blogpost van Microsoft liet John Montgomery, Corporate Vice President of Program Management for Developer Tools and Services, weten dat “Microsoft Azure en engineers van jClarity zullen samenwerken om van Azure een beter platform te maken voor onze Java-klanten en interne teams”.

Gevolgen

Volgens SiliconAngle zou dit kunnen betekenen dat producten van jClarity beschikbaar worden op Azure. Dit naast de development-tools die daar al op beschikbaar zijn. Illuminate en Censum zijn nu in ieder geval al beschikbaar als cloud-based diensten. Dit zou het aanbieden op Azure relatief makkelijk maken. Ook zou het kunnen dat Microsoft gewoon de experts van jClarity wil kunnen inzetten, iets dat in het verleden al meer is gebeurd. Onder meer AdoptOpenJDK, een open source versie van Java, is door een samenwerking van experts van de twee bedrijven ontwikkeld.

“Het jClarity team zal in de openbaarheid blijven werken in verschillende Java-gemeenschappen. Met de steun van Microsoft verwachten we weer een nieuwe en spannende bijdrage te kunnen leveren”, meldde Martijn Verburg, Chief Executive Officer van jClarity, in de blog van zijn bedrijf. Verburg gaat door de overname in dienst bij Microsoft, als Java Principal Engineering Group Manager.