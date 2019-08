Splunk en Deloitte bieden Automated Security Monitoring aan

Deloitte en Splunk gaan een samenwerking aan om Automated Security Monitoring beschikbaar te maken voor bedrijven wereldwijd. De samenwerking moet organisaties tijdsbesparing opleveren bij het reageren op cyberbedreigingen.

Fusion Managed Services (FMS) van Deloitte zal worden gecombineerd met Splunk Phantom. FMS is een platform dat menselijke expertise combineert met security-technologie, Phantom is een platform voor security automation en orchestration. De twee diensten moeten klanten de mogelijkheid geven nog sneller en beter te kunnen acteren als er cyberaanvallen plaatsvinden, zo meldt DARKReading.

“De kracht van de alliantie tussen Deloitte en Splunk is een echt voordeel voor klanten in het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van security monitoring en response op een zeer efficiënte, kosteneffectieve manier”, zegt Kent Cinquegrana, managing director van Cyber bij Deloitte Risk & Financial Advisory. “De combinatie van Deloitte’s Fusion Managed Services en Splunk Phantom kan een snellere reactie mogelijk maken tegenover cybercriminelen en de uitdagingen die deze elke dag voor organisaties vormen”.

Diensten vullen elkaar aan

FMS combineert informatie over bedreigingen, monitoring van bedreigingen, identificatie van het aanvalsoppervlak en informatie over de reacties op aanvallen en incidenten. Dit is bedoeld voor het helpen van organisaties bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten. Daardoor kunnen bedrijven reageren voordat dit negatieve gevolgen kan hebben op hun netwerken.

Splunk Phantom is bedoeld om klanten slimmer te laten werken en sneller te laten reageren. Ook kunnen ze met Phantom hun cybersecurity verbeteren door het combineren van beveiligingsinfrastructuur en -organisatie. Verder maken playbook automation en case management deel uit van de mogelijkheden. Dit om processen en tools samen te kunnen voegen, om efficiënter te kunnen werken. Door gebruik te maken van Security Orchestration, Automation & Response (SOAR) van Phantom, zijn de cyber-analistenteams van Deloitte in staat om klanten te helpen met het besparen van tijd.

“Onze samenwerking met de cyber-unit van Deloitte Risk & Financial Advisory en het Fusion Managed Services team van Deloitte helpt klanten bij het bouwen van op maat gemaakte, verticale use cases en bijbehorende geautomatiseerde playbooks”, zegt Aziz Benmalek, vice president Worldwide Partners bij Splunk. “Dit nieuwe aanbod van Splunk en Deloitte kan klanten helpen een pro-actieve cybersecuritypraktijk te vestigen die organisaties exploitatiekosten laat verminderen en efficiënter veiligheidskwesties laat behandelen, om organisaties toe te staan om zich op andere prioriteiten te concentreren.”